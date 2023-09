Muinaiset fossiiliset kalat tarjoavat uuden näkemyksen selkärankaisten pääkalloiden evoluutioon

By

Nature-lehdessä julkaistun tutkimuksen mukaan 455 miljoonaa vuotta vanha fossiilinen kala on tarjonnut tutkijoille uuden näkökulman siitä, kuinka selkärankaiset kehittyivät suojelemaan aivojaan. Kyseinen näyte on Eriptychius americanus, muinainen leuaton kala, joka löydettiin Coloradosta, Yhdysvalloista. Tutkijat Birminghamin yliopistosta, Naturalis Biodiversity Centeristä Leidenistä, Alankomaista ja Natural History Museumista, käyttivät tietokonetomografiaa luodakseen yksityiskohtaisen 3D-esityksen kalan kallosta.

Tämä tutkimus on ensimmäinen, joka luo kattavasti uudelleen 1940-luvulla kerätyn Eriptychiuksen kallon, joka kuvattiin alun perin 1960-luvulla ja joka on tällä hetkellä Chicagon luonnonhistoriallisessa museossa. Leverhulme Trustin rahoittama tutkimus paljasti, että Eriptychius oli erottanut toisistaan ​​riippumattomat rustot, jotka ympäröivät aivoja, toisin kuin myöhemmillä lajeilla, joilla oli täysin sidottu rustohäkki. Tämä viittaa siihen, että aivojen muista pään osista erottavien rakenteiden varhainen kehitys on saattanut alkaa Eriptychiuksesta.

Tohtori Ivan Sansom, Birminghamin yliopiston paleobiologian vanhempi luennoitsija ja tutkimuksen vanhempi kirjoittaja, ilmaisi innostuneisuuttaan löydöksistä ja totesi, että ne voivat paljastaa varhaisen evoluution historian siitä, kuinka primitiiviset selkärankaiset suojelivat aivojaan. Tohtori Richard Dearden, tutkimuksen johtava kirjoittaja ja tutkijatohtori Naturalis Biodiversity Centrestä, korosti löydön merkitystä ja totesi, että se täyttää suuren aukon kaikkien selkärankaisten, myös ihmisten, kallon kehityksen ymmärtämisessä.

Tämä tutkimus korostaa museokokoelmien merkitystä ja uusien kuvantamistekniikoiden käyttöä muinaisten yksilöiden tutkimisessa. Tietokonetomografiaa käyttämällä tutkijat pystyivät paljastamaan uusia oivalluksia selkärankaisten kallon kehityksestä. Löydökset tarjoavat arvokasta tietoa primitiivisten selkärankaisten aivojen suojauksen alkuvaiheista ja auttavat ymmärtämään tämän ratkaisevan anatomisen piirteen evoluutiohistoriaa.

Lähteet:

- Luonto

– Birminghamin yliopisto

– Naturalis Biodiversity Center

– Luonnontieteellinen museo