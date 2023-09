Nerf Blaster Design ampuu 100 tikkaa sekunnissa

By

Yhteenveto: Tee-se-itse-harrastaja on luonut täysautomaattisen Nerf-blasterin, joka ampuu 100 tikkaa sekunnissa ja ylittää tavalliset Nerf-lelut lyönnillä, tarkkuudella ja tulinopeudella. Blasterin suunnittelussa hyödynnetään puolipitkiä tikkoja, jotka lentävät tehokkaammin, kun ne laukaistaan ​​voimakkailla blasterilla. Tikat ladataan rumpumakasiiniin, jossa on liukusäätimiä, jotka työntävät ne pyöriin rummun pyöriessä. Korkean tulinopeuden saavuttaminen oli haaste, ja luoja kohtasi vaikeuksia, kuten silputtuja tikkoja ja lehdistä lentäviä osia. Iteratiivisen suunnittelun ansiosta blaster kuitenkin toimii nyt sujuvasti, ja nuolet lähtevät lippaasta ja nousevat alaspäin suurella nopeudella. Blasterin toiminnassa esitteleviä videoita on jaettu, ja ne osoittavat, kuinka nopeaa peräkkäistä tikkaa ammutaan.

Nerf-harrastajille, jotka etsivät parannettua räjäytyskokemusta, [3DprintedLife]-niminen tee-se-itse-suunnittelija on onnistuneesti luonut täysin automaattisen blasterin, joka ylittää tavallisten Nerf-lelujen rajoitukset. Tämän innovatiivisen suunnittelun tavoitteena on saavuttaa huomattava tulinopeus, 100 tikkaa sekunnissa, samalla kun säilytetään parannettu lyönti ja tarkkuus.

Halutun suorituskyvyn saavuttamiseksi blasterissa käytetään puolipitkiä tikkoja, joiden tiedetään osoittavan paremmat lento-ominaisuudet, kun ne laukaistaan ​​suuritehoisilla blasterilla. Näitä tikkoja ajavat voimakkaiden moottoreiden käyttämät hihnat, jotka ovat samankaltaisia ​​kuin pyöräsuihkulaitteiden mekaniikka. Ammukset ladataan rumpumakasiiniin, jossa on liukusäätimiä, jotka työntävät nuolet tehokkaasti pyöriviin pyöriin.

Kuitenkin prosessi saavuttaa tulinopeus 100 tikkaa sekunnissa osoittautui merkittäväksi haasteeksi. Suunnittelija kohtasi rakennusprosessin aikana esteitä, kuten silputtuja tikkoja ja lehtiä, jotka irrottivat osia. Ahkeran iteroinnin ja suunnittelun jalostuksen avulla nämä ongelmat voitettiin vähitellen. Tuloksena on blasteri, joka laukaisee nuotit luotettavasti lipaasta ja ajaa niitä alaspäin vaikuttavalla nopeudella.

Niille, jotka ovat kiinnostuneita blasterin suunnittelun monimutkaisuudesta, tiedostot ovat saatavilla OnShapen kautta. Lisäksi on jaettu videoita, jotka osoittavat blasterin nopean tulituksen kyvyt ja tarjoavat katsojille mahdollisuuden nähdä vaikuttava peräkkäinen tikka laukeaminen.

