Supermassiivisten mustien aukkojen kosmiset naapurustot

Tähtitieteilijänä Arizonan yliopistossa yksi tärkeimmistä tutkimusalueistani on supermassiivisten mustien aukkojen kasvu. Samalla tavalla kuin kasvatusmme muokkaa meitä yksilöinä, myös supermassiivisen mustan aukon ympäristö voi vaikuttaa sen kasvuun.

Jokaisella supermassiivisella mustalla aukolla on koti, joka tunnetaan sen isäntägalaksina, ja naapurusto, joka koostuu paikallisesta ryhmästä muita galakseja. Nämä supermassiiviset mustat aukot kasvavat kuluttamalla kaasua, joka on jo läsnä niiden isäntägalaksissa, ja niistä tulee joskus miljardeja kertoja raskaampia kuin aurinkomme.

Teoreettinen fysiikka ennustaa, että mustista aukoista tulisi kulua miljardeja vuosia kasvaa kvasareiksi, jotka ovat uskomattoman kirkkaita ja tehokkaita esineitä, jotka saavat voimansa mustista aukoista. Tähtitieteilijät ovat kuitenkin havainneet, että monet kvasaarit ovat muodostuneet paljon lyhyemmässä, muutaman sadan miljoonan vuoden ajanjaksossa.

Tämä kiehtova ilmiö, jossa mustien aukkojen kasvu on odotettua nopeampaa, on saanut minut tutkimaan näitä mustia aukkoja ympäröivää tilaa. Olen kiinnostunut määrittämään, muodostuvatko massiivimmat kvasaarit tiheästi asutuille alueille, joilla on lukuisia muita galakseja, vai voivatko ne kasvaa valtaviin kokoihin jopa autioilla universumin alueilla.

Yksi näkökohta, jota olen tutkinut, ovat galaksiprotoklusterit. Protoclusterit ovat galaksikokoelmia, jotka eivät ole vielä romahtaneet yhdeksi objektiksi. Ne sisältävät satoja galakseja, ja niille on ominaista törmäävät galaksit, kasvavat mustat aukot ja suuret määrät kaasua, jotka lopulta synnyttävät uusia tähtiä.

Nämä protoklusterit kasvavat paljon nopeammin kuin alun perin uskottiin, ja ne tarjoavat tähtitieteilijöille toisen kosmisen palapelin ratkaistavaksi. Yritämme ymmärtää kvasaarien nopean kehityksen ja protoklusterien välistä yhteyttä.

Tutkiakseen protoklustereita tähtitieteilijät tarvitsevat sekä kuvia että spektrejä jokaisesta protoklusterin galaksista. Kuvat antavat tietoa galaksin muodosta, koosta ja väristä, kun taas spektrit paljastavat galaksin etäisyyden Maasta tiettyjen valon aallonpituuksien perusteella.

Tuleva James Webb -avaruusteleskooppi parantaa huomattavasti kykyämme tutkia protoklustereita ja kvasaareita. Tämän edistyneen kaukoputken avulla voimme tarkkailla galakseja ja mustia aukkoja sellaisina kuin ne ilmestyivät miljardeja vuosia sitten, mikä antaa vilauksen niiden varhaiseen evoluutioon.

Yksi James Webbin avaruusteleskoopin instrumentti, nimeltään laaja-alainen rakoton spektrografi, on mullistanut galaksialueiden etsinnän. Se voi kaapata spektrejä kaikista sen näkökentässä olevista galakseista samanaikaisesti, jolloin tähtitieteilijät voivat kartoittaa kokonaisia ​​kosmisia kaupunkeja muutamassa tunnissa.

Useat meneillään olevat hankkeet käyttävät James Webbin avaruusteleskooppia kvasaariympäristöjen tutkimiseen. Nämä projektit tähtäävät kvasaarien ja niiden naapurigalaksien tarkkailuun noin 800 miljoonan vuoden ajalta alkuräjähdyksen jälkeen. Analysoimalla vedyn ja hapen lähettämää valoa tähtitieteilijät voivat määrittää galaksien 3D-sijainnin suhteessa kirkkaisiin kvasaariin.

Arizonan yliopiston Steward Observatoryn ASPIRE-tiimi johtaa yhtä tällaista projektia. He ovat jo tunnistaneet protojoukon poikkeuksellisen kirkkaan kvasaarin ympäriltä ja vahvistaneet sen 12 galaksin spektreillä. Toisessa tutkimuksessa löydettiin yli sata galaksia varhaisen universumin valoisimman tunnetun kvasaarin läheisyydestä, ja niistä 24 oli lähellä kvasaaria tai sen alueella.

James Webbin avaruusteleskoopin laajakenttäinen rakoton spektrografi lupaa tarjota meille ennennäkemättömän kuvan kvasaariympäristöistä, mikä antaa meille mahdollisuuden ymmärtää paremmin kosmisia alueita, joissa supermassiivisia mustia aukkoja sijaitsee.

Määritelmät:

– Supermassiivinen musta aukko: musta aukko, jonka massa on miljoonia tai miljardeja kertoja Auringon massasta.

– Kvasaari: erittäin kirkas ja voimakas esine, jonka keskellä on supermassiivinen musta aukko.

– Isäntägalaksi: galaksi, joka sisältää supermassiivisen mustan aukon.

– Protocluster: kokoelma galakseja ennen kuin ne romahtavat yhdeksi objektiksi.

– Spektri: kohteen lähettämien tai absorboimien aallonpituuksien jakauma, joka tarjoaa olennaista tietoa kohteen ominaisuuksista ja etäisyydestä.

– James Webb Space Telescope: tuleva avaruusteleskooppi, jonka NASA laukaisee ja joka on suunniteltu tutkimaan maailmankaikkeuden varhaisia ​​galakseja ja tähtiä.

