Naparengasgalaksien löytäminen valaisee galaktisia rakenteita

Galakseja on eri muotoisia, ja ymmärryksemme niistä on kehittynyt, kun laajennamme havaintojamme visuaalisen spektrin ulkopuolelle. Naparengasgalaksit (PRG) ovat ainutlaatuinen galaksityyppi, jolle on ominaista kaasun ja tähtien ulkorengas, joka on kallistettu kohtisuoraan galaksin tasoon nähden. Nämä renkaat, jotka koostuvat usein pääasiassa hajavetykaasusta, ovat tyypillisesti näkyvissä vain radioaallonpituuksilla.

Vaikka naparengasgalaksit löydettiin ensimmäisen kerran vuonna 1978, näiden galaktisten rakenteiden muodostumisprosessi on edelleen mysteeri. Eräs teoria ehdottaa, että renkaat ovat seurausta galaktisista törmäyksistä, joissa törmäävistä galakseista tuleva vetykaasu heitetään pois napa-linjauksessa. Näin ollen uskottiin, että naparengasgalaksit olivat harvinaisia. Äskettäin osana WALLABY-projektia tehty galaksitutkimus osoittaa kuitenkin, että PRG:t voivat olla yleisempiä kuin aiemmin uskottiin.

WALLABY-projekti, joka tulee sanoista Widefield ASKAP L-band Legacy All-sky Blind SurveY, pyrkii luomaan korkearesoluutioisen kartan neutraalista vedystä eteläisen pallonpuoliskon taivaalla. Kartoitamalla galaksien välistä kaasua ja galakseja ympäröivää vetyä tutkimus tarjoaa arvokkaita näkemyksiä näiden kosmisten esineiden rakenteista. Tutkimuksen alkuvaiheessa kartoitettiin noin 600 galaksia ja tunnistettiin kaksi naparengasgalaksia.

Näiden havaintojen perusteella on arvioitu, että 1–3 prosentissa WALLABYssa tutkituista galakseista on naparengasrakenteita. Tutkimuksen päätyttyä on mahdollista, että satoja naparengasgalakseja löydetään, mikä lisää merkittävästi tietämystämme näistä arvoituksellisista galaktisista muodostelmista. Lisäksi tämän projektin kautta kerätyn tiedon runsaus tarjoaa tähtitieteilijöille syvemmän ymmärryksen siitä, miten nämä omituiset galaksit muodostuvat ja kehittyvät. Se voi myös tarjota arvokkaita näkemyksiä pimeän aineen ja galaksien välisestä vuorovaikutuksesta.

Kaiken kaikkiaan naparengasgalaksien löytäminen ja meneillään oleva WALLABY-projekti tarjoavat lupaavan tien galaksien piilorakenteiden tutkimiseen ja universumin mysteerien selvittämiseen.

Määritelmät:

– Naparengasgalaksit (PRG:t): Spiraali- tai elliptiset galaksit, joiden ulompi kaasurengas ja tähtiä on kallistettu suunnilleen kohtisuoraan galaksin tasoon nähden.

– WALLABY: Widefield ASKAP L-band Legacy All-sky Blind SurveY, projekti, jonka tavoitteena on luoda korkearesoluutioinen kartta neutraalista vedystä eteläisen pallonpuoliskon taivaalla.

