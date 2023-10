Tutkijat löytävät planeetan kaltaisia ​​esineitä, jotka kelluvat pareittain kaukaisessa sumussa

James Webbin avaruusteleskooppia (JWST) käyttävät tutkijat ovat tehneet yllättävän löydön Orionin sumussa. He ovat havainneet noin 40 kaasumaista "planeettaa" kelluvan pareittain sumun kaukaisessa osassa. Nämä planeetan kaltaiset objektit, nimeltään Jupiter-Mass Binary Objects (JuBMOs), ovat suunnilleen Jupiterin kokoisia eivätkä ole yhteydessä mihinkään tähteen.

Tämä löytö on hämmentänyt tiedemiehiä, koska se on vastoin nykyisiä teorioita planeettojen ja tähtien muodostumisesta. Rogue-planeetat eivät ole harvinaisia, mutta ilmiö, jossa nämä JuBMO:t kiertävät pareittain, on odottamaton. Tutkimukseen osallistuneen Euroopan avaruusjärjestön tutkijan Samuel Pearsonin mukaan "joko planeetan muodostumisen, tähtien muodostumisen tai molempien ymmärryksessämme on jotain perustavanlaatuista vialla."

JuBMO:t ovat liian pieniä, jotta niitä voitaisiin pitää tähtinä, ja niiden muodostuminen sumussa on ristiriidassa nykyisten teorioiden kanssa. Nämä esineet sijaitsevat tähtien ja planeettojen välisessä raossa, mutta tutkijat eivät ole varmoja niiden muodostumisesta. JWST otti yksityiskohtaisia ​​kuvia sumusta käyttämällä lähi-infrapunakameraa.

Tämä löytö haastaa olemassa olevan tietämyksen planeettajärjestelmistä ja herättää monia kysymyksiä planeettojen muodostumiseen liittyvistä mekanismeista. Lisätutkimusta tarvitaan näiden JuBMO:iden alkuperän ja luonteen ymmärtämiseksi ja niiden mahdollisten seurausten ymmärtämiseksi maailmankaikkeudesta.

