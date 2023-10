Smithsonian paljastaa asteroidi Bennun fragmentteja ikkunana maailmankaikkeuteen

By

OSIRIS-REx-avaruusalus toimitti onnistuneesti 200 miljoonan mailia avaruuden halki eeppisen matkan jälkeen asteroidi Bennun palaset Maahan syyskuun lopulla. Smithsonianin kansallinen luonnonhistoriallinen museo esittelee nyt näitä arvokkaita näytteitä ja tarjoaa vierailijoille ainutlaatuisen mahdollisuuden nähdä kosmoksen ihmeitä läheltä.

Asteroidinäytteen odotettu julkinen esitys järjestetään perjantaina 3. marraskuuta museon Janet Annenberg Hooker Hall of Geology, Gems and Minerals -meteoriittigalleriassa Washington DC:ssä. Näyttelyssä on esillä Bennusta kerättyjä koskemattomia tummia kiviä ja pölyä. , joka tarjoaa välähdyksen aurinkokuntamme muinaiseen historiaan.

Asteroidien palasten mukana tulevat OSIRIS-Rex-avaruusaluksen pienoismallit Lockheed Martinin luvalla ja avaruusalusta kuljettanut Atlas V 411 -raketti, joka on lainattu United Launch Alliancelta. Tämän kattavan näyttelyn tarkoituksena on upottaa vierailijat avaruustutkimuksen monimutkaisuuteen.

Meteoriittien kuraattori Tim McCoy, joka on ollut mukana OSIRIS-REx-operaatiossa, ilmaisi innostuksensa tästä uraauurtavasta esityksestä: "Tämä näyttely on ensimmäinen tilaisuutemme jakaa tämä uskomaton matka yleisön kanssa."

Pieni Maanläheinen asteroidi Bennu on kiehtonut tiedemiehet mahdollisella yhteydestään suurempaan hiiltä sisältävään asteroidiin, joka oli olemassa miljardeja vuosia sitten. Sen läheisyys Maahan kuuden vuoden välein herätti NASAn kiinnostuksen, mikä johti OSIRIS-Rex-tehtävään. Lokakuussa 2020 avaruusalus laskeutui onnistuneesti Bennun pinnalle ja keräsi kivinäytteen.

Vaikka tehtävässä oli pieniä vastoinkäymisiä, omistautunut tiimi onnistui poistamaan runsaasti pölyä ja kiveä TAGSAM-päästä, jolla oli vaikeuksia kiinnikkeiden kanssa. Nämä näytteet ovat jo ylittäneet NASAn alkuperäisen tavoitteen kerätä 60 grammaa roskia, ja tämänhetkinen määrä on 2.48 unssia (70.3 grammaa).

Näytteen alustava analyysi on paljastanut runsaasti hiili- ja vesimolekyylejä, jotka tarjoavat arvokkaita näkemyksiä planeettamme varhaisesta muodostumisesta. Tim McCoy korosti näiden löydösten merkitystä ja totesi, että "Bennun näytteillä on lupaus kertoa meille vedestä ja orgaanisista aineista ennen kuin elämä muodosti ainutlaatuisen planeettamme."

Muista käydä Smithsonianin kansallisessa luonnonhistoriallisessa museossa todistamassa tätä poikkeuksellista näyttelyä, joka siltaa ihmiskunnan ja maailmankaikkeuden valtavan avaruuden välillä.

FAQ

K: Kuinka voin tarkkailla Bennun asteroidin fragmentteja?

V: Asteroidi Bennun sirpaleita voidaan tarkkailla Smithsonianin kansallisessa luonnonhistoriallisessa museossa Washington DC:ssä.

K: Milloin näyttely järjestetään?

V: Näyttely avautuu perjantaina 3.

K: Mitä muuta on esillä asteroidien sirpaleiden lisäksi?

V: Näyttelyssä on myös pienoismalleja OSIRIS-Rex-avaruusaluksesta ja Atlas V 411 -raketista.

K: Mitä mielenkiintoisia löytöjä näytteistä on tähän mennessä tehty?

V: Näytteiden alustava analyysi on paljastanut runsaasti hiili- ja vesimolekyylejä, jotka antavat tietoa planeettamme varhaisesta muodostumisesta.

K: Kuinka paljon roskia on kerätty asteroidi Bennusta?

V: NASA on kerännyt talteen 2.48 unssia (70.3 grammaa) kiviä ja pölyä, mikä ylitti alkuperäisen tavoitteen kerätä 60 grammaa roskia.