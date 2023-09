Exploring the Strange World of Entanglement: Vaiheen muutos tiedossa

By

Vuonna 1935 Albert Einstein ja Erwin Schrödinger joutuivat kiistoihin todellisuuden luonteesta. Einstein uskoi paikallisuuden periaatteeseen, jonka mukaan mikään tapahtuma yhdessä paikassa ei voi välittömästi vaikuttaa kaukaiseen paikkaan. Schrödinger puolestaan ​​löysi kietoutumisen, ilmiön kvanttimekaniikassa, jossa kaksi hiukkasta kytkeytyy toisiinsa ja niiden kohtalot kietoutuvat toisiinsa.

Vaikka Einstein piti sotkeutumista huolestuttavana ja väitti, että se loukkasi hänen käsitystään paikallisuudesta, fyysikot ovat nykyään ymmärtäneet sen eri tavalla. He tietävät nyt, että sotkeutumisella ei ole etävaikutusta tai voimaa saada aikaan tiettyä lopputulosta etänä. Sen sijaan se voi vain jakaa tietoa tästä tuloksesta. Kietoutumiskokeista on tullut rutiinia viime vuosina, ja ne ovat voittaneet Nobel-palkinnon.

Mutta sotkeutumiseen liittyy muutakin kuin vain hiukkaspareja. Viimeaikaiset tutkimukset ovat paljastaneet, että takertuminen voi levitä hiukkasryhmien kautta muodostaen monimutkaisen satunnaisten verkkojen. Tämä raina voi katketa ​​säännöllisillä mittauksilla, mikä aiheuttaa kietoutumisen tuhoamisen ja estää rainan muodostumisen. Fyysikot ovat kutsuneet tätä siirtymistä verkkotilasta ei-web-tilaan tiedon vaihesiirtymäksi.

Ymmärtääkseen paremmin tätä vaihemuutosta useat fyysikkojen ryhmät suorittivat metakokeita kvanttitietokoneilla. Näillä kokeilla pyrittiin mittaamaan, miten itse mittaukset vaikuttavat tiedonkulkuun. Sotkeutumisen ja mittauksen välinen herkkä tasapaino vahvistettiin, mikä herätti lisätutkimusta sotkeutumisen ja mittausvuorovaikutusten mahdollisuuksista.

Eräs yhteistyö törmäsi sotkeutumismuutokseen tahmeasta toffeevanukkasta käydyn keskustelun aikana. Fyysikot Brian Skinner ja Adam Nahum keskustelivat sotkeutumisen ja tiedon välisestä suhteesta. He ymmärsivät, että sotkeutuneiden hiukkasten mittaukset voivat vähentää tietämättömyyttä muiden hiukkasten tilasta. Määrä, jolla mittaus vähentää tietämättömyyttä, tunnetaan bitteinä mitattuna kietoutumisentropiana.

Skinner ja Nahum laajensivat tämän käsitteen hiukkasketjuun, jossa takertuminen hyppää hiukkasesta toiseen. He havaitsivat, että sotkeutumisentropia voi antaa käsityksen siitä, kuinka täysin sotkeutunut ketju on. Siirtämällä mittausten ajoitusta he havaitsivat vaiheen siirtymisen verkkotilasta ei-web-tilaan.

Tämä tutkimus korostaa sotkeutumisen monimutkaisuutta ja potentiaalia kvanttimekaniikan maailmassa. Se osoittaa, että takertuminen voi esiintyä hiukkasparien ulkopuolella ja sillä on kauaskantoisia vaikutuksia tiedon jakautumiseen ja rakenteeseen.

Määritelmät:

– Kietoutuminen: Kvanttimekaniikassa kietoutuminen on ilmiö, jossa kaksi hiukkasta kytkeytyy toisiinsa ja niiden kohtalot kietoutuvat toisiinsa.

– Paikallisuus: Paikallisuusperiaate sanoo, että mikään tapahtuma yhdessä paikassa ei voi välittömästi vaikuttaa kaukaiseen paikkaan.

– Faasimuutos: Fysiikassa faasisiirtymä viittaa aineen tilan muuttumiseen, kuten nesteestä kiinteään.

– Kietoutumisentropia: Kietoutumisentropia määrittää kahden objektin välisen sotkeutumisen tai informaation määrän yhdestä objektista, joka on tallennettu epäpaikallisesti toiseen.

Lähteet:

– Alkuperäinen lähde: Natalie Wolchoverin Quanta Magazine -artikkeli

– Muita lähteitä ei ole annettu