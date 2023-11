NASA pyrkii ratkaisemaan lämpösuojaongelman ennen miehistöä

NASA kohtaa haasteen Orion-avaruusaluksensa lämpösuojan kanssa, joka on ratkaistava, ennen kuin miehistö voi turvallisesti ajaa aluksella. NASAn Exploration Systems Development Mission Directorate -osaston apulaishallinnoijan Jim Freen mukaan avaruusvirasto odottaa kestävän vielä muutaman kuukauden ennen kuin lämpösuojan suorituskykyä tutkitaan täysin ja löydetään ratkaisu.

Miehittämättömän Orion-avaruusaluksen palatessa edelliseen tehtäväänsä havaittiin lämpösuojan odottamaton suorituskyky. Kilven ablaatiomateriaalista irtosi odotettua enemmän, mikä aiheutti huolta tulevien miehistötehtävien turvallisuudesta. NASA käynnisti tutkimuksen ymmärtääkseen tätä ongelmaa paremmin ja aikoo tarjota "alustavan perussyyn ratkaisun" ensi kevään loppuun mennessä.

Tällä välin NASA valmistelee edelleen avaruusalusta Artemis 2 -tehtävää varten, joka on määrä laukaista marraskuussa 2024 miehistön kanssa. Lämpösuojalla on kriittinen rooli astronauttien suojelemisessa äärimmäisiltä lämpötiloilta heidän palaaessaan Maan ilmakehään. NASA on tarvittaessa valmis vaihtamaan lämpösuojakomponentit tai kumoamaan tietyn avaruusaluksen laitteiston edistymisen ongelman ratkaisemiseksi.

Artemis 2 -operaation miehistö on korostanut, että on tärkeää varmistaa avaruusaluksen valmius ja turvallisuus ennen niiden laukaisua. NASAn astronautti Reid Wiseman, operaation komentaja, ilmoitti, että he eivät aja Orionin kyytiin ennen kuin he ovat varmoja sen valmiudesta.

Vaikka vaikutus Artemis 2:n laukaisupäivään on edelleen epävarma, NASA on edelleen sitoutunut ratkaisemaan lämpökilpiongelman miehistöittyjen tehtäviensä turvallisuuden takaamiseksi.