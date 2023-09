Varda-avaruusalus jumissa kiertoradalla odottamassa hyväksyntää palatakseen maan päälle

Avaruudessa tapahtuvaan valmistukseen erikoistuneen startup-yrityksen Varda Space Industriesin omistama kaupallinen avaruusalus on ollut kiertoradalla odotettua pidempään, sillä se odottaa hallituksen hyväksyntää palatakseen maan päälle kokoelmalla lääkenäytteitä. Satelliitti laukaistiin 12. kesäkuuta, ja sen alkuperäisenä tavoitteena oli kuukauden mittainen tehtävä esitellä yrityksen teknologiaa kaupallisten materiaalien, erityisesti lääkkeiden, tuotantoon talteenotettavissa olevan kapselin sisällä, joka on suunniteltu palauttamaan tuotteet Maahan analysointia ja kaupallista käyttöä varten.

Vardan kapselin palautus on kuitenkin tällä hetkellä odotustilassa sen jälkeen, kun Federal Aviation Administration (FAA) ja Yhdysvaltain ilmavoimat ovat evänneet luvan sen laskeutumiseen Utahin syrjäiseen osaan. FAA totesi, että Varda lanseerasi ajoneuvonsa ilman paluulupaa eikä noudattanut viranomaisvaatimuksia. Varda on pyytänyt päätöksen uudelleenkäsittelyä, joka on tällä hetkellä vireillä. Yhtiö oli kohdistanut laskeutumismahdollisuudet syyskuun alussa Utahin testi- ja harjoitusradalle, mutta se evättiin turvallisuussyistä.

Varda Space Industries on vakuuttanut, että sen avaruusalukset ovat hyvässä kunnossa ja "terve kaikissa järjestelmissä". Vaikka avaruusalus on suunniteltu pysymään kiertoradalla tarvittaessa koko vuoden ajan, yhtiö työskentelee aktiivisesti hallituksen kumppaneiden kanssa tuodakseen kapseli takaisin Maahan mahdollisimman pian.

FAA:n kaupallisten avaruusoperaatioiden toimisto on vastuussa kaupallisten laukaisu- ja paluuoperaatioiden lisensoinnista. Virasto kuitenkin käsittelee pääasiassa laukaisulupahakemuksia, ja uudelleentulolisenssit ovat suhteellisen uusia. FAA on lisensoinut 82 kaupallista laukaisua tänä vuonna, mikä on merkittävä kasvu edellisiin vuosiin verrattuna. Kaupallisten laukaisujen lisääntyvä määrä johtuu pääosin SpaceX:n nousevasta laukaisutiheydestä. FAA on pyytänyt lisärahoitusta pysyäkseen kasvavan kaupallisen avaruusteollisuuden tahdissa.

FAA:n ensisijaisena huolenaiheena lupahakemuksia tarkasteltaessa ovat yleisön turvallisuus, omaisuusvahinkojen riski, ympäristöuhat ja kansallisen turvallisuuden vaikutukset. Vaikka on harvinaista, että FAA hylkää lisenssihakemuksen suoraan, palaavat ajoneuvot ovat edelleen suhteellisen harvinaisia. Vain kaksi yritystä on saanut kaupallisen FAA:n palaamislisenssin.

Varda ja FAA ovat käyneet keskusteluja yhtiön suunnitelmista palauttaa säännöllisesti automatisoituja avaruuskapseleita Maahan ja sen mahdollisista vaikutuksista kaupalliseen lentoliikenteeseen.