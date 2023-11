Toisten ymmärtäminen heidän tekojensa kautta: Avaintekijä ihmisen kognitiossa, jolla on vaikutuksia tekoälyyn

Kun tarkkailemme jonkun toimia, mielemme työskentelee nopeasti selvittääkseen hänen aikeensa. Johns Hopkinsin yliopiston havaintotutkijoiden tekemä tutkimus on tuonut valoa siihen, kuinka ihmiset voivat ymmärtää, mitä muut yrittävät oppia yksinkertaisesti katsomalla heidän toimintaansa. Tämä uraauurtava tutkimus, joka julkaistiin Proceedings of the National Academy of Sciences -lehdessä, on paljastanut usein huomiotta jätetyn ihmisen kognition näkökohdan, jolla on merkittäviä vaikutuksia tekoälyjärjestelmien kehitykseen.

Toisin kuin pragmaattisten toimien tunnistaminen, joihin sisältyy jonkun välittömien toimien ennustaminen, tutkimuksessa keskityttiin "episteemisiin tekoihin". Nämä toiminnot suoritetaan, kun joku yrittää kerätä tietoa tai oppia ympäristöstään. Vaikka aiemmat tutkimukset ovat osoittaneet, että ihmiset pystyvät tunnistamaan pragmaattiset toiminnot tarkasti, tiedettiin vain vähän siitä, kuinka havaitsemme ja ymmärrämme episteemisiä toimia.

Koesarjassa, johon osallistui 500 osallistujaa, tutkijat pyysivät ihmisiä katsomaan videoita ihmisistä, jotka ravistelivat laatikoita. Osallistujat pystyivät havaitsemaan ravistimen tavoitteet – joko määrittää laatikon sisällä olevien esineiden lukumäärän tai niiden muodon – muutamassa sekunnissa. Tämä kyky havaita toisen henkilön aikomukset heidän toimillaan on sekä intuitiivinen että merkittävä, ja se korostaa monimutkaisia ​​kognitiivisia prosesseja, joita mielemme vaivattomasti suorittaa.

Näillä löydöillä on laajempia vaikutuksia tekoälyn kehitykseen. Ymmärtämällä, kuinka ihmiset päättelevät toisen henkilön tavoitteita toimien avulla, tutkijat voivat suunnitella tekoälyjärjestelmiä, jotka ovat paremmin vuorovaikutuksessa ja ymmärtävät ihmisten käyttäytymistä. Esimerkiksi tekoälyllä toimiva robottiassistentti voisi analysoida asiakkaan toimia ja ennustaa, mitä he etsivät, tarjoten yksilöllisempää ja tehokkaampaa palvelua.

Tulevissa tutkimuksissa Johns Hopkinsin tiimi aikoo tutkia eroa episteemisen ja pragmaattisen tarkoituksen välillä. He ovat myös kiinnostuneita tutkimaan, milloin nämä havainnointitaidot ilmenevät ihmisen kehityksessä ja voidaanko laskennallisia malleja rakentaa fyysisten toimien ja episteemisen tarkoituksen välisen suhteen selvittämiseksi.

Tämä tutkimus ei ainoastaan ​​tarjoa arvokkaita näkemyksiä ymmärrystämme ihmisen kognitiosta, vaan myös avaa tekoälyteknologialle uusia mahdollisuuksia ihmisten toimien ja aikomusten tehokkaaseen tulkintaan. Hyödyntämällä tätä tietoa tulevista tekoälyjärjestelmistä voi tulla havaintokykyisempiä ja taitavampia ymmärtämään ihmisten tarpeita ja toiveita ja vastaamaan niihin.

UKK

K: Mitä ovat pragmaattiset ja episteemiset toimet?

Pragmaattisilla toimilla tarkoitetaan toimia, joihin liittyy yksilön välittömien toimien ennustaminen, kun taas episteemiset toimet suoritetaan, kun joku yrittää kerätä tietoa tai oppia jotain ympäristöstään.

K: Miten tutkijat suorittivat kokeensa?

Tutkijat pyysivät 500 osallistujaa katsomaan videoita, joissa joku ravistelee laatikkoa. Osallistujat pystyivät määrittämään, yrittikö ravistin selvittää laatikon sisällä olevien esineiden lukumäärää tai esineiden muotoa.

K: Mitä vaikutuksia tällä tutkimuksella on tekoälylle?

Tekoälyjärjestelmiä voidaan suunnitella ymmärtämään paremmin ihmisten käyttäytymistä ja olemaan vuorovaikutuksessa sen kanssa, kun ymmärretään, kuinka ihmiset havaitsevat ja päättelevät muiden aikeita toimien kautta. Esimerkiksi robottiassistentti voi ennustaa tarkasti, mitä asiakas etsii toimintansa perusteella.