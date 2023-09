NASAn Parker Solar Probe havaitsee voimakkaan koronaalisen massapoiston

NASAn Parker Solar Probe on äskettäin lentänyt Aurinkoa lähellä olevan voimakkaan koronaalisen massapoiston (CME) läpi ja tarjoaa arvokasta tietoa siitä, kuinka Auringon plasma on vuorovaikutuksessa planeettojen välisen pölyn kanssa. Tämä CME on yksi intensiivisimmistä ikinä. Ensimmäistä kertaa luotain on havainnut CME:n ja planeettojen välisen pölyn välistä vuorovaikutusta, mikä on valaisenut ilmiötä, joka teoroitiin kaksi vuosikymmentä sitten, mutta jota ei ollut koskaan havaittu aiemmin.

Analyysi luotain keräämistä tiedoista julkaistiin The Astrophysical Journal -lehdessä. CME:tä tutkivat tutkijat päättelivät, että se puhdisti planeettojen välisen pölyn noin 6 miljoonan mailin etäisyydelle Auringosta. Siivottu tila täyttyi kuitenkin pian lisää planeettojen välistä pölyä.

Parker Solar Probe Wide Field Imagery for Solar Probe (WISPR) -kamera tarjosi näkymän CME:stä, kun avaruusalus kulki sen läpi. Aluksi kamera tallensi rauhallisen näkymän syvästä avaruudesta, mutta se täyttyi nopeasti kirkkaasta valosta, kun materiaalin sirpaleet kulkivat läpi.

Parker Solar Probe on tehnyt merkittäviä löytöjä laukaisunsa jälkeen vuonna 2018. Vuonna 2021 se otti ensimmäisen suoran kosketuksensa Auringon koronaan ja on tutkinut aurinkotuulta. Aurinkotuulen olemassaolon teoreettisen Eugene Parkerin mukaan nimetty luotain suoritti kuudennen ohilentonsa Venuksesta elokuussa 2022 ja jatkaa uusien näkemysten keräämistä Auringon dynamiikasta käynnissä olevan tehtävänsä aikana.

Lähteet:

– NASAn Parker Solar Probe ratkaisee pitkäaikaisen mysteerin auringosta, NASA