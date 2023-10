Otsonikerroksen vuotuinen aukko saavuttaa ennätyskoon syyskuussa

Euroopan avaruusjärjestön tutkijat ovat raportoineet, että vuotuinen reikä otsonikerroksessa saavutti ennätyskoon syyskuussa. Etelämantereen ylle vuosittain ilmestyvä reikä vaihtelee kooltaan lämpötilan ja muiden ilmakehän olosuhteiden vuoksi. Tämän uutisen ei kuitenkaan pitäisi olla syytä huoleen, sillä reiän olemassaolo ja heilahtelut ovat luonnollista.

Otsonikerroksen niin kutsuttu "reikä" on itse asiassa ilmakehän oheneminen, joka tapahtuu kausittain Etelämantereen yllä napakevään aikana. Tämä ilmiö johtuu äärimmäisistä sääolosuhteista ja ainutlaatuisista napaisista stratosfääripilvistä, jotka muodostuvat korkealle ilmakehään kylmän ja pimeän talven aikana Etelämantereella. Nämä pilvet ovat vuorovaikutuksessa otsonikerrosta heikentävien kemikaalien kanssa, jotka aktivoituvat ultraviolettivalon vaikutuksesta, kun aurinko palaa kuukausien pimeyden jälkeen.

Vaikka reiän tarkka koko tänä vuonna on vielä määrittämättä, Euroopan avaruusjärjestön tutkijat raportoivat, että se kasvoi kolme kertaa Brasilian kokoiseksi syyskuussa, mikä teki siitä yhden tuolloin suurimmista ennätysten kokoista. Ennusteiden mukaan otsoniaukko saattaa olla tänä vuonna tavallista suurempi Hunga Tonga -tulivuoren tammikuussa 2022 purkautumisesta vapautuneen vesihöyryn vuoksi.

On tärkeää huomata, että otsonikerros on vuosi vuodelta palautumassa täyteen seuraavien vuosikymmenten aikana. Otsoniaukon löytäminen 1970- ja 1980-luvuilla yhdistettiin ilmastoinnissa, kylmäaineissa ja muissa sovelluksissa käytettyjen kloorifluorihiilivetyjen (CFC-yhdisteiden) aiheuttamaan saastumiseen. Vuonna 1987 allekirjoitettu Montrealin pöytäkirja kielsi CFC-yhdisteiden käytön, mutta niitä on edelleen ilmakehässämme. Otsonikerroksen seuranta on ratkaisevan tärkeää, jotta voidaan varmistaa, että maat noudattavat Montrealin pöytäkirjaa, ja suojeltaessa maapallon elämää auringosta tulevan korkeaenergisen UV-valon haitallisilta vaikutuksilta.

Lähteet: The Weather Company, Euroopan avaruusjärjestö