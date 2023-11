Otsonireiän monimutkaisuuden ja sen ilmastovaikutusten ymmärtäminen

By

Otagon yliopiston tohtoriopiskelijan äskettäinen tutkimus paljastaa huolestuttavan suuntauksen otsoniaukon koosta ja syvyydestä. Tutkimuksen takana oleva tutkija Hannah Kessenich on havainnut, että otsoniaukko on kasvanut viime vuosina. Vastoin yleistä uskomusta, tämä lisääntyminen ei voi johtua pelkästään CFC-yhdisteiden (kloorifluorihiilivetyjen) käytöstä.

Kessenichin tutkimuksessa, joka julkaistiin arvostetussa Nature Communications -lehdessä, analysoidaan kuukausittaisia ​​ja päivittäisiä muutoksia Etelämantereen otsoniaukon otsonitasoissa vuosina 2004–2022. Yllättäen tutkimus paljasti, että otsoniaukko on ollut jatkuvasti suuri ja syvä viime vuosina, mikä on haastavaa. käsitys siitä, että ongelma on ratkaistu.

Syynä näihin laajeneviin otsoniaukkoihin voi olla monimutkaisissa vuorovaikutuksissa, joita esiintyy napapyörteessä Etelämantereen yläpuolella. Ylhäältä laskeutuva ilma tulee napapyörteeseen ja saavuttaa otsoniaukon lokakuun tienoilla. Tämä ilmanvirtaus voi mahdollisesti myötävaikuttaa otsoniaukossa havaittuihin muutoksiin.

Vaikka Montrealin pöytäkirja otsonikerrosta heikentävistä aineista on onnistunut käsittelemään CFC-yhdisteitä, tutkijat uskovat, että myös muut tekijät vaikuttavat otsoniaukon laajenemiseen. Näiden monimutkaisten mekanismien ymmärtäminen on ratkaisevan tärkeää ennakoitaessa otsoniaukon vaikutusta tuleviin ilmastomalleihin.

Tämänhetkinen ennuste on, että otsoniaukko elpyy vuoteen 2065 mennessä, mutta tämä ennustettu päivämäärä osuu samaan aikaan ilmastossamme käynnissä olevien muutosten kanssa. Kun Kessenich ja hänen tiiminsä pyrkivät ymmärtämään paremmin otsoniaukon laajenemisen taustalla olevia tekijöitä, on käymässä selväksi, ettei vaikutusta eteläisen pallonpuoliskon ilmastoon voida jättää huomiotta.

On välttämätöntä jatkaa otsoniaukon ja sen vaikutusten tutkimista. Lisäämällä tietoisuutta ja kiinnostusta aihetta kohtaan voimme edistää sen monimutkaisuuden ymmärtämistä ja pyrkiä löytämään tehokkaita ratkaisuja.

UKK

Mikä on otsoniaukko?

Otsoniaukolla tarkoitetaan otsonikerroksen paksuuden ja pitoisuuden vakavaa heikkenemistä Etelämantereen yllä tiettyinä aikoina, pääasiassa keväällä.

Mikä aiheuttaa otsoniaukon?

Aikaisemmin uskottiin, että kloorifluorihiilivedyt (CFC) olivat otsoniaukon ensisijainen syy. Viimeaikaiset tutkimukset osoittavat kuitenkin, että muutkin monimutkaiset tekijät napapyörteen sisällä Etelämantereen yläpuolella voivat myötävaikuttaa sen laajentumiseen.

Miten otsoniaukko vaikuttaa ilmastomalleihin?

Otsoniaukon koolla ja syvyydellä voi olla merkittäviä seurauksia ilmastomalleihin erityisesti eteläisellä pallonpuoliskolla. On erittäin tärkeää ymmärtää nämä vaikutukset paremmin mahdollisten ilmastovaikutusten ennustamiseksi ja lieventämiseksi.