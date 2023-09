Asteroidi Bennu: NASAn OSIRIS-REx-avaruusalus lähestyy näytteen toimittamista maahan

NASAn OSIRIS-REx-avaruusalus on matkalla takaisin Maahan kuljettaen kokoelman asteroidin palasia Bennusta. Avaruusalus laukaistiin vuonna 2016, ja se on käyttänyt viimeiset seitsemän vuotta näytteiden keräämiseen muinaisesta rauniokasasta. Bennulla on pieni mahdollisuus törmätä Maahan 22-luvun lopulla, minkä vuoksi NASA piti sitä mahdollisena turvallisuusriskinä ja lähetti OSIRIS-RExin tälle tehtävälle. Avaruusaluksen on määrä toimittaa näytteet puolustusministeriön Dugwayn koealueelle Utahiin 24. syyskuuta 2021.

OSIRIS-REx-operaation päätutkija Dante Lauretta vahvisti, että avaruusalus on hyvässä kunnossa ja valmis näytteen toimitukseen. Laajoja harjoituksia on järjestetty näytteiden asianmukaisen käsittelyn varmistamiseksi, kun ne saavuttavat maan. Elvytystiimit ovat käyneet läpi erilaisia ​​skenaarioita, mukaan lukien kapselin löytäminen ylösalaisin tai vesilätäkkössä. Tavoitteena on, että kaikki menettelyt on käsikirjoitettu sujuvan ja onnistuneen haun varmistamiseksi.

Näytteet sisältävä kapseli poimitaan helikopterilla ja kuljetetaan erityisesti luotuun puhdastilaan Utah Test and Training Range -alueella. Sieltä se kuljetetaan lentokoneella NASAn Johnson Space Centeriin Houstoniin, jossa se analysoidaan edelleen.

OSIRIS-RExin keräämän asteroidimateriaalin tarkka määrä on epävarma mittausvirheen vuoksi. Tiimi arvioi, että avaruusalus on tarttunut 5.26-12.34 unssia (149-350 grammaa) Bennua, mikä ylittää tehtävän vaatimuksen 60 grammaa (2.1 unssia).

Dante Lauretta, joka on ollut mukana OSIRIS-REx-projektissa 20 vuotta, ilmaisi innostuksensa nähdessään vihdoin näytteitä. Hän kuvaili sitä surrealistiseksi kokemukseksi ja vuosien kovan työn huipentumaksi. Näytteiden analyysi tarjoaa arvokkaita näkemyksiä aurinkokunnan muodostumisen alkuajoista ja voi mahdollisesti paljastaa vihjeitä elämän alkuperästä maapallolla.

Lähteet:

– https://www.space.com/amp/asteroid-bennu-nasa-osiris-rex-sample-touchdown-0

– NASAn Origins, Spectral Interpretation, Resource Identification ja Security-Regolith Explorer (OSIRIS-REx) -tehtävä.