NASAn OSIRIS-REx-tehtävä lähestyy maata arvokkaan asteroidinäytteen kanssa

By

NASAn OSIRIS-REx-avaruusalus lähestyy maapalloa arvokkaiden asteroidinäytteiden lastineen. Kriittisessä liikkeessä avaruusalus laukaisi asentoa sääteleviä potkureita säätäen nopeuttaan 0.5 mph:lla varmistaakseen onnistuneen paluun. Ilman tätä pientä korjausta luotain ja sen asteroidilasti olisivat ohittaneet Maapallon.

OSIRIS-REx-tehtävä sisältää lika- ja soranäytteiden keräämisen Bennun asteroidilta, jonka leveys on noin 1,650 jalkaa. Avaruusalus keräsi noin 8.8 unssia (250 grammaa) materiaalia Bennu-vierailullaan lokakuussa 2020. Nämä arvokkaat näytteet toimitetaan Maahan kapselissa 24. syyskuuta aamulla.

Paluukapselin odotetaan laskeutuvan määrätylle alueelle, jonka mitat ovat 36 mailia x 8.5 mailia Utahin testi- ja harjoitusalueella, Salt Lake Citystä lounaaseen. Laskeutuminen tapahtuu noin 13 minuuttia kapselin vapauttamisen jälkeen, ja avaruusalus seuraa tarkkaa nopeutta ja kulmaa.

Kerätyt asteroidinäytteet tulevat olemaan valtavasti arvokkaita tutkijoille maailmanlaajuisesti. Näitä näytteitä tutkimalla tutkijat toivovat saavansa käsityksen aurinkokuntamme muodostumisesta ja kehityksestä. Lisäksi materiaali saattaa valaista Bennun kaltaisten hiilipitoisten asteroidien roolia maapallon elämään tarvittavien komponenttien toimittamisessa.

Tällä hetkellä OSIRIS-REx-avaruusalus on noin 4 miljoonan mailin päässä Maasta ja kulkee 14,000 17 mph:n nopeudella. Tehtäväryhmä voi suorittaa vielä yhden potkurin laukauksen 2029. syyskuuta, jos se katsotaan tarpeelliseksi. On tärkeää huomata, että vain näytekapseli palaa Maahan, kun taas avaruusalus jatkaa matkaansa kohti Apophis-asteroidia pidennettyä tehtävää varten, jonka on suunniteltu saapuvan vuonna XNUMX.

Lähteet:

– NASAn virkamiesten blogikirjoitus syyskuun 11. päivänä

– NASA:n Goddard Space Flight Centerin kuvapisteet: OSIRIS-REx-avaruusaluksen ja näytekapselin paluumatka maahan.