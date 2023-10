Elektronien käyttäytymisen ymmärtäminen sulaissa suoloissa kehittyneille ydinreaktoreille

Energiaministeriön Oak Ridge National Laboratoryn ja Iowan yliopiston tutkijat ovat edistyneet merkittävästi ymmärtäessään, kuinka elektronit ovat vuorovaikutuksessa sulaneiden suolojen kanssa kehittyneissä ydinreaktoreissa. Simuloimalla laskennallisesti ylimääräisen elektronin lisäämistä sulaan sinkkikloridisuolaan, tutkijat pystyivät tunnistamaan kolme tilaa, jotka elektroni voi olettaa.

Ensimmäisessä skenaariossa elektronista tulee osa molekyyliradikaalia, joka käsittää kaksi sinkki-ionia. Toisessa skenaariossa elektroni lokalisoituu yhteen sinkki-ioniin. Kolmannessa skenaariossa elektroni siirretään ja levitetään diffuusisesti useiden suola-ionien päälle. Nämä havainnot ovat ratkaisevan tärkeitä ennakoitaessa säteilyn vaikutusta suolalla toimivien reaktorien suorituskykyyn.

Sulasuolan reaktoreita harkitaan mahdollisena suunnitteluna tuleville ydinvoimalaitoksille. Siksi on äärimmäisen tärkeää ymmärtää, kuinka sulat suolat reagoivat korkeaan säteilyyn. Tutkijat pyrkivät valaisemaan elektronin käyttäytymistä kosketuksessa sulan suolan muodostavien ionien kanssa.

Vaikka tutkimus ei vastaa kaikkiin kysymyksiin, se tarjoaa ratkaisevan lähtökohdan elektronien ja sulaneiden suolojen välisen vuorovaikutuksen lisätutkimukselle. Tutkijat uskovat myös, että kolme tunnistettua lajia, jotka elektronit muodostavat lyhyellä aikavälillä, voivat mahdollisesti reagoida muodostaen monimutkaisempia pidempiä ajanjaksoja.

Tutkimus, jonka otsikko on "Ovatko korkean lämpötilan sulat suolat reagoivia ylimääräisten elektronien kanssa? Case of ZnCl2”, julkaistiin lehdessä The Journal of Physical Chemistry B. Se valittiin ACS:n toimittajan valinnaksi, mikä osoittaa sen potentiaalin herättää laajaa yleistä kiinnostusta.

Tämä tutkimus suoritettiin osana DOE:n sulat suolat äärimmäisissä ympäristöissä Energy Frontier Research Centeriä (MSEE EFRC), jota johti Brookhaven National Laboratory. Tutkimusryhmä aikoo jatkaa säteilyn vaikutusten tutkimista muihin suolajärjestelmiin. Heidän laskennallisen tutkimuksensa suoritettiin DOE:n käyttäjätiloissa, mukaan lukien Compute and Data Environment for Science Oak Ridge National Laboratoryssa ja National Energy Research Scientific Computing Center Lawrence Berkeley National Laboratoryssa.

Elektronien käyttäytymisen ymmärtäminen sulaissa suoloissa on ratkaisevan tärkeää sulan suolan reaktorien kehittymiselle. Se auttaa varmistamaan näiden reaktorien turvallisuuden ja tehokkuuden, joita pidetään lupaavina vaihtoehtoina tulevaisuuden ydinenergian tuotannossa.

