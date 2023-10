Orionids-meteorisade huipentuu tänä viikonloppuna, katsokaa

Orionidien meteorisuihku, joka on yksi vuoden upeimmista meteorisuihkuista, on NASAn mukaan huipussaan tänä viikonloppuna. Suihku, joka on syntynyt Halleyn komeetta peräisin olevista roskista, näkyy varhain aamulla puolenyön ET jälkeen 20. lokakuuta.

Optimaalista katselua varten NASA ehdottaa, että etsitään paikka kaukana valosaasteista, kuten metsä. Paras tapa tarkkailla meteoreja on maata jalat osoittaen kaakkoon. Silmien tottuminen pimeyteen voi kestää jopa 30 minuuttia, joten taskulamput ja muut kirkkaalla valolla varustetut laitteet kannattaa jättää pois.

Meteorien arvioitu nopeus on 41 mailia sekunnissa, jättäen jälkeensä hehkuvan roskan jäljen, joka näkyy useista sekunneista minuutteihin. NASA neuvoo etsimään pitkiä valoräjähdyksiä taivaalta.

Ne, jotka eivät näe meteorisuihkua huonon sään tai valosaasteisen taivaan vuoksi, voivat virittää NASAn suoran lähetyksen Marshallin avaruuslentokeskuksesta Huntsvillessä, Alabamassa, alkaen klo 10 ET 20. lokakuuta.

Orionid-tapahtuma ei ole ainoa Halley-komeetan aiheuttama meteorisuihku. Eta Aquaridsin meteorisuihku, joka huipentuu vuosittain toukokuun alussa, johtuu myös komeetan roskista ja pölystä.

Orionidien lisäksi muiden meteorisuihkujen odotetaan saavuttavan huippunsa marraskuussa, mukaan lukien eteläiset ja pohjoiset tauridit.

Orionidien meteorisuihku on nimetty Orionin tähdistöstä, jossa meteorit näkyvät taivaalla. Halleyn komeetta, joka palaa sisäiseen aurinkokuntaan 76 vuoden välein, vuotaa pölyä avaruuteen, josta tulee lopulta Orionidien meteorisuihku.

Erinomaisesta tulisesta jäljestään tunnettu Halleyn komeetta dokumentoitiin lentävänä, palavana kivenä taivaalla Bayeux'n kuvakudoksessa, joka kuvaa Hastingsin taistelua vuonna 1066. Komeetta on yksi aurinkokunnan vähiten heijastavista esineistä. vain sen liekehtivä jälki näkyy.

Lähteet: "Shooting Stars From Halley's Comet: The Night Sky This Week" - Forbes, "Halleyn komeetta, nähty viimeksi vuonna 1986, vapauttaa "Shooting Stars" tänä viikonloppuna - Kuinka katsella" - Forbes