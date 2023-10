Orionid-meteorisuihku: upea taivaallinen tapahtuma

By

NASA:n mukaan yhdeksi vuoden kauneimmista sateista Orionid-meteorisuihku saavuttaa huippunsa lähipäivinä. Kirkkaudestaan ​​ja nopeudestaan ​​tunnetut orionidien meteorit kulkevat hämmästyttävällä 148,000 41 mailia sekunnissa tai XNUMX mailia sekunnissa. Jotkut näistä meteoreista jättävät jälkeensä hehkuvia roskista tehtyjä junia, mikä lisää taivaan näytelmän loistoa.

NASAn mukaan meteorit kehystävät jotkin yötaivaan kirkkaimmista tähdistä, mikä tarjoaa upean taustan tarkkailijoille. Suihku alkoi 26. syyskuuta ja jatkuu 22. marraskuuta asti, mutta huippu on 21. lokakuuta. Tänä aikana katsojat kuuttomalla taivaalla voivat odottaa näkevänsä noin 23 meteoria tunnissa.

Orionidien meteorisuihku tapahtuu vuosittain, kun Maa kulkee Halleyn komeetan roskilla täytetyn avaruusalueen läpi. Tämä komeetan pölyhiukkasista koostuva roska on vastuussa meteoreina näkevistä valoviiroista, kun ne törmäävät Maan ilmakehään.

Orionidien meteorisuihkun tarkkailemiseksi on parasta löytää paikka kaukana valonlähteistä. Silmien sopeutuminen pimeyteen kestää noin 30 minuuttia, mikä mahdollistaa meteorien paremman näkyvyyden. Pohjoisella pallonpuoliskolla on suositeltavaa makaa selällään jalat kaakkoon, kun taas eteläisellä pallonpuoliskolla on suositeltavaa suunnata jalat koilliseen.

Orionin tähdistön paikantaminen, josta meteorisuihku on saanut nimensä, ohjaa tarkkailijat taivaan säteilevään pisteeseen. Kuitenkin näyttävämmän näkymän saamiseksi on parasta katsoa vähintään 45–90 astetta poispäin Orionista, koska tämä saa meteorit näyttämään pidemmiltä ja vaikuttavammilta.

Lokakuun jälkeen tähtitieteen harrastajat voivat odottaa Leonidin meteorisuihkua marraskuussa. Tempel-Tuttle-komeetan roskien aiheuttamat leonidit menevät hetkeksi päällekkäin orionidien kanssa ennen kuin ne saavuttavat huippunsa 18. marraskuuta.

Meteorisuihkujen kauneus piilee ihmeessä nähdä taivaankappaleet vuorovaikutuksessa Maan ilmakehän kanssa. Se toimii muistutuksena universumimme laajuudesta ja loistosta. Merkitse siis kalenteriisi ja valmistaudu ihastumaan Orionid-meteorisuihkun loistoon!

Määritelmät:

Orionidi-meteorsuihku: Vuotuinen meteorisuihku, joka tapahtuu, kun Maa kulkee Halleyn komeetan jättämän roskareitin läpi.

Halley's Comet: Kuuluisa jaksollinen komeetta, jonka kiertämiseen aurinkoa kuluu noin 76 vuotta.

Säteilypiste: Taivaan piste, josta meteorisuihkussa olevat meteorit näyttävät peräisin.

Lähteet:

– NASA

– American Meteor Society