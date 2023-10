Valmistaudu tämän viikonlopun Orionid-meteorisuihkuun

By

Älä missaa tänä viikonloppuna tapahtuvaa upeaa Orionidien meteorisuihkua. Sateen odotetaan huipentuvan sunnuntaina klo 8 ET, mutta näkyviä meteoreja leviää taivaalla koko viikonlopun ajan nopeudella 10-20 tunnissa. Paras aika havaita meteori on aikaisin aamulla, jolloin säteily tai paikka, josta meteorit näyttävät olevan peräisin, on korkeimmillaan.

Asiantuntijat suosittelevat, että menisit ulos vähintään 10–20 minuutiksi ennen tähtien katselemista, jotta silmäsi tottuisi hämärään, jotta meteori havaitaan mahdollisimman hyvin. On myös ihanteellinen löytää paikka kaukana valosaasteesta, josta on selkeä näkymä tummalle taivaalle.

Orionidien meteorisuihkun aiheuttavat komeetta Halley, yksi kuuluisimmista komeetoista. Vaikka komeetta tulee näkyviin vasta vuonna 2061, se jättää jäljen roskia, jonka Maa kulkee joka vuosi, mikä johtaa orionideihin. Komeetan pölyrakeet kulkevat nopeasti ja höyrystyvät ilmakehään tullessaan luoden kirkkaita raitoja, jotka nähdään meteoreina. Orionidit tunnetaan kirkkaudestaan ​​ja nopeasta liikkeestään.

Orionidien huipun jälkeen tänä vuonna on vielä viisi muuta meteorisuihkua, mukaan lukien eteläiset tauridit, pohjoistauridit, leonidit, geminidit ja ursidit. Lisäksi vuonna 2023 on jäljellä kolme täysikuuta – Metsästäjän kuu, Majavan kuu ja Kylmäkuu.

Tämä viikonloppu on täydellinen tilaisuus todistaa maailmankaikkeuden kauneutta ja ihailla yllä olevia taivaallisia ihmeitä. Älä missaa Orionidien meteorisuihkua, häikäisevää näyttöä, joka muistuttaa meitä aurinkokuntamme muinaisista alkuperästä.

Lähteet:

– CNN

– EarthSky

– American Meteor Society

– NASA