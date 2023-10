Valmistaudu tämän viikonlopun upeaan Orionid-meteorisuihkuun

By

Jos etsit häikäisevää taivaanesitystä, älä unohda katsoa tänä viikonloppuna nähdäksesi Orionidien meteorisuihkun. Sateen on määrä saavuttaa huippunsa sunnuntaina kello 8 ET, mutta näkyviä meteoreja voidaan nähdä taivaalla koko viikonlopun ajan, nopeudella 10-20 meteoria tunnissa. Tätä tähtitieteellistä tapahtumaa voidaan todistaa mistä päin maailmaa tahansa yön aikana.

Jotta voit maksimoida mahdollisuudet havaita meteori, on suositeltavaa olla ulkona aikaisin aamulla. Radiantti, joka on piste, josta meteorit näyttävät olevan peräisin, on korkeimmillaan noin kello 2 yöllä millä tahansa aikavyöhykkeellä. Kuitenkin tohtori Ashley King, planeettatieteen tutkija Lontoon Natural History Museumista, ehdottaa, että meteorit alkavat ilmaantua heti kun tulee pimeää.

Yksi huomioon otettava tekijä on kuun vaihe tämän tapahtuman aikana. Tänä viikonloppuna kuu on ensimmäisen neljänneksen vaiheessa ja laskee lähellä puoltayötä. American Meteor Societyn mukaan kuun kirkkaus saattaa hieman häiritä meteorin näkyvyyttä. King neuvoo odottamaan kuun laskemista optimaalisten katseluolosuhteiden saavuttamiseksi. Vaikka olet kaupungissa, jossa on valosaaste, sinun pitäisi silti pystyä näkemään muutama meteori pienellä kärsivällisyydellä.

Orionidien meteorisuihku tapahtuu vuosittain, kun maa kulkee Halleyn komeetan jättämien jätteiden läpi. Kun sirpaleet pääsevät maan ilmakehään, ne luovat häikäiseviä valoviivoja taivaalle. Tämä meteorisuihku on nimetty Orionin tähdistöstä, josta meteorit näyttävät säteilevän.

Älä missaa tätä tilaisuutta todistaa kaunista luonnon ilotulitusnäytöstä. Etsi tumma paikka kaukana kaupungin valoista, rentoudu ja nauti Orionidien meteorisuihkun luomasta lumoavasta esityksestä.

