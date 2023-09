Uusi mosaiikki paljastaa ennennäkemättömän yksityiskohdan Shackletonin kraatterista Kuun etelänavalla

NASA on julkaissut uuden mosaiikkikuvan Shackletonin kraatterista, joka on pysyvästi varjostettu iskukraatteri, joka sijaitsee Kuun etelänavalla. Tämä Lunar Reconnaissance Orbiter Camera (LROC) ja ShadowCam-tiimien luoma kuva tarjoaa harvinaisen ja yksityiskohtaisen kuvan kraatterista.

Vuodesta 2009 Kuuta kiertäneellä LROC:lla ja elokuussa 2022 laukaisussa Korean ilmailututkimuslaitoksen Danuri-avaruusaluksessa olevalla ShadowCam-laitteella on kummallakin ainutlaatuiset ominaisuutensa Kuun katseluun. LROC on suunniteltu toimimaan heikossa valaistuksessa, mutta sillä on rajallinen kyky kuvata varjoisia alueita, jotka eivät koskaan saa suoraa auringonvaloa. Toisaalta ShadowCam on 200 kertaa valoherkempi kuin LROC, ja se luottaa kuun geologisista piirteistä tai maasta heijastuvaan auringonvaloon ottaakseen kuvia hämärästi valaistuilta alueilta.

Äskettäinen mosaiikki luotiin yhdistämällä näiden kahden kameran kuvia, mikä mahdollistaa kattavan kuvan sekä Kuun kirkkaimmista että pimeimmistä osista. Shackletonin kraatteri, jolle on tunnusomaista sen pysyvästi varjostettu lattia, on osittain auringonvalossa kolmessa kohdassa reunallaan yli 90 % vuodesta Kuun akselin lievän kallistuksen vuoksi. Uskotaan, että näillä varjoisilla alueilla saattaa olla vesijäävarastoja, jotka ovat korvaamaton resurssi tuleville miehistöille tehtäville Kuulle.

NASA korosti myös, että näitä Shackletonin kraatterin hyvin valaistuja alueita voitaisiin käyttää aurinkoenergian valjastamiseen perusleirille tulevien tehtävien aikana, ja matkoja varjoisille alueille tutkimaan matalan lämpötilan kraatteri. Lisäksi kuun etelänapa tarjoaa jatkuvan yhteyden Maahan, mikä tekee siitä ihanteellisen paikan tutkimiseen.

Tämän Shackletonin kraatterin yksityiskohtaisen kuvan julkaiseminen tarjoaa tutkijoille arvokkaita oivalluksia ja paremman käsityksen Kuun geologiasta. Se myös tasoittaa tietä tulevalle kuun resurssien tutkimiselle ja hyödyntämiselle ihmistehtävissä.

Lähteet:

– NASA