Valtava kemiallinen universumi: Tuntemattoman tutkiminen

Tutkijat arvioivat, että maailmankaikkeudessa on miljardeja kemiallisia yhdisteitä, joista vain yksi prosentti on toistaiseksi tunnistettu. Näillä löytämättömillä yhdisteillä on potentiaalia ratkaista ongelmia, kuten kasvihuonekaasujen poistaminen ja lääketieteelliset läpimurrot.

Kun Dmitri Mendelejev keksi alkuaineiden jaksollisen taulukon vuonna 1869, tutkijat alkoivat löytää kemikaaleja, jotka muovasivat nykymaailmaa. Vaikka alkuaineet koostuvat yhden tyyppisestä atomista, kemialliset yhdisteet koostuvat kahdesta tai useammasta atomista. Jotkut yhdisteet esiintyvät luonnossa, kuten vesi (vedystä ja hapesta valmistettu), kun taas toiset syntyvät laboratoriokokeiden ja valmistusprosessien avulla, kuten nailon.

Ymmärtääksemme kemiallisen maailmankaikkeuden laajuuden meidän on otettava huomioon mahdollisten kemiallisten yhdisteiden lukumäärä, joita voidaan muodostaa käyttämällä 118 tunnettua alkuainetta. Kahden atomin yhdisteistä alkaen on 6,903 1.6 mahdollista yhdistelmää. Kolmen atomin yhdisteitä on noin XNUMX miljoonaa, ja kun yhdisteet muuttuvat monimutkaisemmiksi, tarvitsisimme jokaisen maan päällä luomaan kaikki nämä yhdistelmät useita kertoja. Yhdisteen rakenne ja stabiilisuus lisäävät kuitenkin niiden synteesin monimutkaisuutta ja vaikeutta.

Suurimmassa tähän mennessä luodussa kemiallisessa yhdisteessä on lähes 3 miljoonaa atomia ja sen tehtävää ei vielä tunneta. Silti samanlaisia ​​yhdisteitä käytetään suojaamaan syöpälääkkeitä kehossa, kunnes ne saavuttavat kohdealueensa.

Vaikka kemiaa säätelevät säännöt, niitä voidaan taivuttaa, mikä luo lisää mahdollisuuksia kemiallisille yhdisteille. Jopa jalokaasut, jotka ovat tyypillisesti reagoimattomia, voivat muodostaa yhdisteitä tietyissä olosuhteissa. Äärimmäiset ympäristöt, kuten syvän avaruuden olosuhteet, laajentavat mahdollisten yhdisteiden ulottuvuutta. Hiili, joka tyypillisesti haluaa olla kiinnittyneenä yhdestä neljään muuhun atomiin, voi sitoutua väliaikaisesti viiteen atomiin, aivan kuten linja-auto, jonka enimmäiskapasiteetti on neljä, voi kuljettaa hetkellisesti enemmän matkustajia.

Kemistit käyttävät usein uransa yrittäessään luoda yhdisteitä, jotka uhmaavat perinteisiä kemiallisia sääntöjä, ja toisinaan onnistuvat yrityksissään. He myös tutkivat, voivatko tietyt yhdisteet esiintyä vain avaruudessa tai äärimmäisissä ympäristöissä, kuten valtameren pohjassa olevissa hydrotermisissä aukoissa.

Uusia yhdisteitä etsiessään tutkijat etsivät usein toisiinsa liittyviä yhdisteitä tai kemiallisia reaktioita. Muuttamalla tunnettuja yhdisteitä tai käyttämällä uusia lähtöaineita tutuissa reaktioissa he voivat etsiä "tuntemattomia". Luonnonmaailman tutkiminen on johtanut myös merkittäviin löytöihin, kuten penisilliinin tunnistamiseen vuonna 1928, kun Alexander Fleming havaitsi sen antibakteerisia ominaisuuksia.

Yhdisteiden rakenteen ymmärtäminen on ratkaisevan tärkeää niiden ominaisuuksien löytämisessä ja samankaltaisten yhdisteiden etsimisessä. Röntgentekniikan keksintö, kuten Dorothy Crowfoot Hodgkinin kehittämä, on helpottanut uusien yhdisteiden rakenteen määrittämistä. Nyt tutkijoilla on enemmän kuin koskaan työkalut sukeltaakseen kemiallisen maailmankaikkeuden tuntemattomiin syvyyksiin.

