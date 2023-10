Kaupallisten satelliittien kirkkaus matalalla Maan kiertoradalla herättää huolta tähtitieteilijöissä

AST SpaceMobilen syyskuussa 3 laukaisemasta BlueWalker 2022 -satelliitista on tullut yksi yötaivaan kirkkaimmista kohteista. Kansainvälisen tähtitieteellisen liiton tutkijoiden keskuksen pimeän ja hiljaisen taivaan suojaamiseksi satelliittien tähdistöhäiriöiltä (CPS) tekemät havainnot paljastivat, että BlueWalker 3 on toisinaan kirkkaampi kuin useimmat Maasta näkyvät tähdet ja planeetat. Nämä havainnot korostavat tähtitieteilijöiden kasvavaa huolta yksityisten avaruushankkeiden virtauksesta matalalla Maan kiertoradalla ja mahdollisesta häiriöstä tutkimukseen ja yötaivaaseen.

CPS-tiimi seurasi BlueWalker 3:a 130 päivän ajan ja havaitsi, että sen suuri antenniryhmä, joka on kooltaan lähes 700 neliöjalkaa, heijastaa auringonvaloa ja aiheuttaa sen kirkkauden vaihtelua. Satelliitin kirkkaus riippuu tekijöistä, kuten sen sijainnista aurinkoon nähden ja katselukulmasta. Havainnot tehtiin useista paikoista ympäri maailmaa, mukaan lukien Chile, Yhdysvallat, Meksiko, Uusi-Seelanti, Alankomaat ja Marokko.

Siegfried Eggl, yksi tutkimuksen tekijöistä, ilmaisi huolensa suurempien ja kirkkaampien kaupallisten satelliittien trendistä. Vaikka nämä satelliitit parantavat viestintää, niiden tieteellisten havaintojen häiriöiden minimoiminen on ratkaisevan tärkeää. AST SpaceMobile aikoo ottaa käyttöön noin 100 solukkolaajakaistasatelliittia BlueWalker 3 -suunnitteluun perustuen.

Starlink-satelliiteistaan ​​tunnettu SpaceX on myös joutunut tarkastelemaan niiden mahdollista vaikutusta yötaivaalle. Yritys on kokeillut tummia pinnoitteita vähentääkseen heijastuneen valon määrää, mutta näillä ponnisteluilla on ollut rajallinen menestys. Tähtitieteilijät väittävät, että on kehitettävä lisästrategioita kaupallisten satelliittien luomien keinotekoisten tähtikuvioiden kiertämiseksi. Lisäksi näkyvyysongelmia lukuun ottamatta matalan Maan kiertoradan kyllästyminen kaupallisilla satelliiteilla uhkaa radioastronomiaa, koska nämä satelliitit, mukaan lukien BlueWalker 3, voivat häiritä radioteleskooppihavaintoja.

CPS:n tekemän tutkimuksen tulokset ovat linjassa erillisen tutkimuksen kanssa, joka paljasti, että Starlink-satelliitit vuotavat tahatonta sähkömagneettista säteilyä, mikä aiheuttaa vaaran häiritä radioteleskooppihavaintoja.

