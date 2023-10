Paleontologia-aiheinen taide: Ihmisten ja teknologisten taitojen yhteistyö

Paleontologia-aiheinen taide on kehittymässä ihmistaiteilijoiden ja digitaalisten työkalujen yhteistyöksi. Perinteiset paleotaiteilijat, jotka luovat taidetta ilman teknologian apua, ovat tulossa harvinaisiksi alalla. Yksi tällainen taiteilija, Jan Vriesen, on erikoistunut luomaan esihistoriallisia taustoja museon näyttelyille ja on työskennellyt instituutioiden, kuten Denver Museum of Nature and Science ja American Museum of Natural History kanssa.

81-vuotiaasta huolimatta Vriesen jatkaa toimeksiantojen täyttämistä niille, jotka arvostavat hänen kykyään kuvitella kaukaista menneisyyttä. Hän tekee yhteistyötä geologien ja paleontologien kanssa luodakseen käsinmaalattuja kohtauksia, jotka herättävät muinaiset maisemat henkiin. Äskettäin Vriesen valmisti maalausparin, jotka kuvaavat kuuluisaa fossiililouhosta sellaisena kuin se ilmestyi 150 miljoonaa vuotta sitten, ja kohtauksen Jurassic Morrison Formationista sellaisena kuin se todennäköisesti näytti 145 miljoonaa vuotta sitten.

Nämä maalaukset tilasi geologi Bob Raynolds, joka halusi lahjoittaa ne voittoa tavoittelemattomalle Friends of Dinosaur Ridge -järjestölle. Maalaukset esittelevät muinaisia ​​maisemia, jotka inspiroivat järjestön säilyttämispyrkimyksiä. Organisaatio pyrkii suojelemaan fossiilisia kohteita ja tarjoamaan koulutusohjelmia yleisölle.

Uudet maalaukset ovat esillä Dinosaur Ridge Discovery Centerissä, jolloin kävijät voivat kuvitella, millainen alue oli dinosaurusten asuttamana. Dinosaur Ridge, jonka Jefferson County Open Space osti vuonna 1973, on nimetty Morrison Fossil Area National Natural Landmarkiksi.

Jan Vriesen on kanadalainen taiteilija, joka asuu nykyään Minnesotassa vaimonsa ja lemmikkiensä kanssa. Hänen tutkimusmatkansa paleotaiteeseen alkoi 1970-luvulla, kun hän otti vastuulleen projektin Royal British Columbia Museumissa. Sittemmin hän on saanut alalla tunnustusta.

Vaikka Vriesen suosii perinteisiä taidemenetelmiä, hän tunnustaa tekniikan vaikutuksen alallaan. Hän vitsailee olevansa "neandertalilainen" tietokonetyössä, mutta ymmärtää, että digitaalisia taitoja arvostetaan alalla yhä enemmän.

Kaiken kaikkiaan paleontologia-aiheisesta taiteesta on tulossa yhteistyötä ihmisen luovuuden ja digitaalisten työkalujen välillä, jolloin Jan Vriesenin kaltaiset taiteilijat voivat herättää kaukaisen menneisyyden henkiin lahjakkuudellaan ja mielikuvituksellaan.

