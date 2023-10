Kanada kokee osittaisen auringonpimennyksen vuonna 2023

By

Kanada todistaa osittaisen auringonpimennyksen 14. lokakuuta 2023, kun rengasmainen auringonpimennys kulkee kapeaa maapolkua pitkin Oregonista Yhdysvalloissa Brasilian Natalin rannikolle. Kanadan sijainnista riippuen auringon hämärtyminen voi olla jopa 85 %, mikä johtaa päivän huomattavaan pimenemiseen.

Rengasmainen pimennys on eri asia kuin täydellinen auringonpimennys. Rengasmaisessa pimennyksessä kuu näyttää pienemmältä eikä peitä aurinkoa kokonaan, mikä luo kirkkaan "tulirenkaan" kuun ympärille. Täysi rengasmainen spektaakkeli voidaan nähdä vain rengasmaisuuden polun varrella olevista paikoista, joissa kuu ylittää auringon keskuksen. Länsi-Kanadassa tarkkailijat voivat odottaa osittaista pimennystä, jolloin kuu peittää yli 50 % auringon pinta-alasta.

Pimennyksen kesto ja enimmäispeitto vaihtelevat sijainnin mukaan. Esimerkiksi Victoriassa, Brittiläisessä Kolumbiassa, pimennys kestää klo 8–07, ja suurin peitto on klo 10 Vancouver, Prince George, Whitehorse, Lethbridge, Calgary, Edmonton, Saskatoon, Regina, Winnipeg, Thunder Bay, Windsor, Lontoo, Toronto, Ottawa, Montreal, Quebec City, Fredericton, Halifax, Charlottetown ja St. John's kokevat myös osittaisen auringonpimennyksen eri aikoina.

Jotta pimennys voidaan katsoa turvallisesti, on välttämätöntä käyttää erityisiä aurinkosuodattimia, jotka on suunniteltu erityisesti auringonpimennyksen tarkkailuun. Suoraan aurinkoon katsominen ilman asianmukaista suojaa voi vahingoittaa silmiäsi. Aitoja aurinkolaseja voi ostaa paikallisista RASC/Science Centeristä tai hyvämaineisista liikkeistä. Vaihtoehtoisesti voit luoda reikäprojektorin tai käyttää hitsausmaskia, jonka linssiluokitus on 14.

Alueelliset RASC-keskukset, tiedekeskukset ja yliopistojen fysiikan laitokset järjestävät eri puolilla Kanadaa erilaisia ​​katselutilaisuuksia. Nämä tapahtumat tarjoavat mahdollisuuden katsella pimennystä aurinkoteleskooppien läpi, ja ilmaisia ​​pimennyslaseja jaetaan useimmissa paikoissa. Joitakin ehdotettuja paikkoja pimennyksen katselemiseen ovat Mount Tolmie Park Victoriassa, Science World ja UBC Department of Physics & Astronomy Vancouverissa sekä RASC-observatorio TELUS World of Sciencessa Edmontonissa.

Muista tarkistaa sääolosuhteet ja tiettyjen tapahtumien tiedot alueellasi, jotta voit nauttia tästä harvinaisesta taivaallisesta ilmiöstä.

