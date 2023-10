Tuhoamaton mittaus mahdollistaa skaalautuvan kvanttilaskennan ytterbium-kubittien avulla

By

Illinoisin yliopiston Urbana-Champaignin fyysikot äskettäin suorittamassa tutkimuksessa korostetaan ytterbium-171-atomien käyttöä kvanttilaskennan kubitteina. Nämä atomit, jotka tunnetaan poikkeuksellisista ominaisuuksistaan ​​ja skaalauksen yksinkertaisuudesta, ovat nousseet lupaaviksi ehdokkaiksi kvanttilaskenta-alustoille. Tutkijat saavuttivat onnistuneesti ytterbium-171-kubittien tuhoamattoman mittauksen, mikä mahdollistaa pitkiä ja monimutkaisia ​​laskelmia, jotka ovat välttämättömiä monille kvanttialgoritmeille.

Kvanttilaskenta perustuu kubitteihin, jotka ovat kvanttijärjestelmiä, joissa on kaksi saatavilla olevaa tasoa. Atomien kanssa työskentely voi kuitenkin olla haastavaa, koska niillä on usein useita saavutettavia tasoja. Ytterbium-171 erottuu edukseen, koska jäähdytettynä alhaisimpaan energiatilaansa sillä on vain kaksi saatavilla olevaa kvanttitasoa. Tämä ominaisuus vähentää merkittävästi todennäköisyyttä, että atomi putoaa pois halutusta kaksitasoisesta kubittitilasta toiminnan aikana, mikä tekee tuhoamattomasta mittauksesta paljon helpompaa.

Vaikka ytterbium-171:n ainutlaatuiset ominaisuudet sopivat hyvin kvanttioperaatioihin, itse atomilla on monimutkainen kokonaisrakenne. Tämän seurauksena tutkijat ovat joutuneet kehittämään uusia tekniikoita atomifysiikassa käsitelläkseen sen komplikaatioita. Tässä tutkimuksessa ryhmä saavutti ytterbium-171-kubittien tuhoamattoman mittauksen huomattavalla 99 %:n onnistumisprosentilla.

Tutkijat ottivat käyttöön reaaliaikaisen adaptiivisen ohjauksen, tekniikan, jossa käytetään klassista tietokonetta ytterbiumkubittien ohjaamiseen mittaustulosten perusteella. Tämä lähestymistapa mahdollistaa tehokkaan suuren mittakaavan kvanttikäyttäytymisen luomisen laskennan välivaiheissa.

Tämän tutkimuksen tulokset avaavat uusia mahdollisuuksia tutkia kvanttilaskentaa ytterbium-taulukoiden avulla. Koska ytterbium-171-kubitit voivat helpottaa skaalautuvaa ja tehokasta kvanttilaskentaa, ne voivat olla ratkaisevassa roolissa alan edistämisessä. Kun tutkijat jatkavat näiden tekniikoiden hiomista ja laajentamista, kvanttilaskennan tulevaisuus näyttää yhä lupaavammalta.

