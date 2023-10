By

NASA aikoo käynnistää odotetun Psyche-tehtävänsä tällä viikolla. Vaikka tehtävä on monella tapaa uraauurtava, yleisön huomion on kiinnittänyt väite, että kohteena olevan asteroidin, 16 Psyche, arvo voisi ylittää maailmantalouden. Tämän metallisen asteroidin jalometallien arvioitu arvo on noin 10,000 XNUMX kvadriljoonaa dollaria.

Psyche-tehtävä pyrkii tutkimaan 140 mailia leveää asteroidia, jonka uskotaan olevan varhaisen aurinkokunnan epäonnistuneen protoplaneetan paljastettu ydin. Tämä tarjoaa tutkijoille ainutlaatuisen mahdollisuuden ymmärtää paremmin planeettojen muodostumista ja saada käsitystä Maan ytimen koostumuksesta.

Houkuttelevasta arvostuksesta huolimatta on kuitenkin tärkeää huomata, että asteroidin tuominen takaisin Maahan on mahdotonta nykytekniikalla. Psychen päätutkija Lindy Elkins-Tanton selvensi, että väite asteroidin valtavasta rikkaudesta on kaikin puolin väärä. Psychen ja Maan välinen etäisyys tekee siitä epäkäytännöllisen kaivostarkoituksiin tai sen tuomiseksi takaisin planeetallemme.

Vastoin joitain spekulaatioita NASAn Psyche-avaruusalus ei ole suunniteltu louhimaan asteroideja. Elkins-Tanton korosti, että operaation painopiste on yksinomaan asteroidin tutkimisessa eikä sen resurssien hyödyntämisessä. Vaikka 16 Psychen pinta on edelleen mysteeri, sillä ei todennäköisesti ole kiillotettua metallista ulkonäköä.

Tämän valtavan vaurauden käsityksen alkuperä johtuu Elkins-Tantonin vuonna 2017 tekemästä yksinkertaistetusta laskelmasta, jossa arvioidaan asteroidin metallien potentiaalista arvoa nykyisillä markkinoilla. Todellisuudessa Psychen jalometallien valtavalla määrällä, joka saavuttaisi Maan, olisi kuitenkin katastrofaaliset seuraukset, jotka kaataisivat metallimarkkinat ja tekisivät niistä käytännössä arvottomia.

Yhteenvetona voidaan todeta, että Psyche-tehtävä on merkittävä yritys 16 Psychen mysteerien paljastamiseksi, mutta sen arvo on ensisijaisesti tieteellisissä löydöissä eikä taloudellisessa voitossa. Se toimii muistutuksena siitä, että maailmankaikkeudessa on ihmeitä rahallisen arvon lisäksi.

