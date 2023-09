Japanilaiset tutkijat havaitsevat erittäin raskaita hapen isotooppeja

By

Japanilaiset tutkijat ovat tehneet merkittävän löydön havainnoimalla superraskaita happi-isotooppeja happi-27 (27O) ja happi-28 (28O) ensimmäistä kertaa. Tokion teknologiainstituutin ja RIKENin tiimi havaitsi, että happi-28-isotooppi, jonka pidettiin erityisen vakaana, ei ollut "kaksinkertaista taikuutta", kuten aiemmin uskottiin. Löytö auttaa parantamaan ymmärrystämme ydinrakenteesta ja sillä voi olla vaikutuksia neutronitähtien fysiikkaan.

Kun ydinfyysikot puhuvat maagisista luvuista, he viittaavat tilanteeseen, jossa atomin nukleonit (protonit ja neutronit) on järjestetty tavalla, joka tekee sen ytimestä epätavallisen vakaan. Atomit, joissa on tietty määrä protoneja tai neutroneja, kuten 2, 8, 20, 28, 50, 82 tai 126, eivät todennäköisesti joutuisi energiahäviöihin radioaktiivisen hajoamisen vuoksi.

Maaginen lukukonsepti voidaan selittää ydinkuorimallilla. Ydintä voidaan pitää monikerroksisina kuorina, jotka ovat samanlaisia ​​kuin sipulin kerrokset, ja jokaisessa kuoressa on tietty määrä "istuimia" neutroneille tai protoneille. Kun kuori on täytetty neutroneilla tai protoneilla, sitä pidetään "suljetuksi". Kahdeksan protonia ja kahdeksan neutronia sisältävän happi-16:n (16O) tapauksessa ensimmäinen kuori on täytetty kahdella neutronilla ja toinen kuori kuudella neutronilla, mikä tekee siitä "kaksinkertaisen maagisen" ytimen.

Happi-28-isotooppi oli ehdokas kaksinkertaiseen taikuuteen, koska siinä on kahdeksan protonia ja 20 neutronia, ja 20 neutronia on jaettu kolmeen kuoreen. Tutkijat havaitsivat kuitenkin, että kahden viimeisen neutronikuoren kiertoradan välinen energiarako oli heikko, mikä mahdollisti sekoittumisen kahden kuoren välillä. Tämä kuoren eroosio ei ole yleinen ja oli odottamaton 28O:lle.

Happi-28:n "kaksinkertaisen magian" puuttuminen on tärkeä kehitysaskel ydinteorialle. Se parantaa ymmärrystämme isotoopeista, joilla on suuri neutroni-protonisuhde, ja auttaa arvioimaan tuntemattomia ydinvuorovaikutuksia, kuten kolmen neutronin voimia. Nämä havainnot voivat vaikuttaa neutronitähtien ominaisuuksien tutkimiseen.

Lähteet:

– Luontoartikkeli

– RIKENin radioaktiivisen isotooppisäteen tehdas