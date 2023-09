Äskettäin löydetty Nishimura-komeetta nähdään ensi viikolla

By

Äskettäin löydetty komeetta nimeltä Comet Nishimura on nähtävissä sen lentää Maan ohi ensi viikolla. Japanilainen avaruusvalokuvaaja Hideo Nishimura havaitsi komeetan ensimmäisen kerran elokuun alussa. Sittemmin sen kirkkaus on lisääntynyt kulkiessaan sisäisen aurinkokunnan läpi kiertoradalla auringon ympäri. Komeetta lähestyy maata lähimpänä tiistaina 78 miljoonan mailin säteellä. Se kulkee myös lähellä aurinkoa 17. syyskuuta.

Nishimura-komeetta kiertää yhden kiertoradan noin 430–440 vuoden välein. Edellisen kerran se kulki läheltä aurinkoa noin vuonna 1590. Ei kuitenkaan tiedetä, näkyikö se silloin paljaalla silmällä. Komeetta on tuskin tarpeeksi kirkas näkyäkseen ja liikkuu lähellä horisonttia, joten katseluun suositellaan kiikareita. Tumma taivas kaukana kaupungin valoista tarjoaa optimaaliset olosuhteet.

Pohjoisella pallonpuoliskolla asuville on suositeltavaa löytää selkeä näkymä itä-koillishorisontista noin puoli tuntia ennen aamuhämärää. Mitä lähempänä aurinkoa ja horisonttia komeetta on, sitä vaikeampi se on nähdä. Komeetta kulkee Maan ja Auringon välillä keskiviikkona, eikä se välttämättä näy iltataivaalla, ellei siitä tule huomattavasti odotettua kirkkaampaa.

Koska komeetta on lähellä aurinkoa, on mahdollista, että kova lämpö saattaa tuhota sen. Asiantuntijat odottavat sen kuitenkin selviytyvän, koska se on jo selvinnyt ainakin kerran aiemmasta läheisyydestä aurinkoon. Jos se selviää, se siirtyy auringon toiselle puolelle Maasta lokakuun alussa ja nousee sitten takaisin eteläisen pallonpuoliskon aamutaivaalle marraskuussa.