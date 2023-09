New Yorkin uppoaminen: NASAn tutkimus paljastaa syyn

By

NASAn hiljattain tekemä tutkimus on paljastanut yllättävän tosiasian New York Citystä – se on uppoamassa. Kaupungin pilvenpiirtäjien ja betonisen infrastruktuurin paino aiheuttaa joidenkin alueiden vajoamisen 1.6 millimetriä vuodessa, nopeammin kuin koko kaupunki. Uppoamiskohteita ovat LaGuardian lentokenttä, Arthur Ashe -stadion ja jopa Coney Island.

Ilmiön voidaan katsoa johtuvan kaupungin lepäävän jäätikön asteittaisesta supistumisesta. Jäätikkö on sulanut viimeisen 24,000 3.7 vuoden ajan aiheuttaen vajoamista tietyillä alueilla. Esimerkiksi LaGuardian kiitotiet ja Arthur Ashe -stadion ovat uppoaneet 4.6 ja XNUMX millimetriä vuodessa jäätikön supistumisen vuoksi.

Kaikki toivo ei kuitenkaan ole menetetty. New Yorkin insinöörit ovat tunnistaneet alueita, jotka todella ovat nousussa. East Williamsburg Brooklynissa ja Woodside Queensissa kokevat nousua 1.6 millimetriä ja 6.9 millimetriä vuodessa. Uskotaan, että pohjaveden pumppaus ja injektointikaivojen käyttö saastuneen veden puhdistamiseen voivat olla myötävaikuttavia tekijöiden kohoamiseen näillä alueilla, mutta tämän teorian vahvistamiseksi tarvitaan lisätutkimuksia.

Tutkimuksen suoritti joukko NASAn tutkijoita ja Rutgersin yliopiston opiskelijoita New Jerseyssä. He analysoivat New Yorkin viittä kaupunginosaa – Manhattan, Queens, Brooklyn, Bronx ja Staten Island – käyttämällä 3D-havaintoja pinnan liikkeen ja topografian mittaamiseen vuosina 2016–2023.

Yhteenvetona voidaan todeta, että vaikka New York City saattaa vajota joillakin alueilla, toisilla on merkkejä noususta. Kaupungin infrastruktuurin paino aiheuttaa vajoamista, mutta lisätutkimusta tarvitaan ilmiöön vaikuttavien tekijöiden ymmärtämiseksi. Tämä tutkimus tarjoaa arvokkaita näkemyksiä planeettamme geologiasta ja valaisee ihmisen toiminnan ja luonnonprosessien välisiä monimutkaisia ​​vuorovaikutuksia.

Lähde: Alkuperäinen artikkeli