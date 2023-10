Ihmisten toiminta, joka työntää maata kohti planeettojen rajoja, tutkimustuloksia

Tutkijat ovat päivittäneet planeettojen rajojen teorian, jonka mukaan ihmisen toiminta horjuttaa maapallon toimintajärjestelmää ja vaarantaa sen asumisen. Science Advancesissa julkaistu tutkimus asettaa selkeät kynnykset kullekin yhdeksästä planeetan rajasta, mukaan lukien uudet kokonaisuudet (saaste), ilmakehän aerosolikuormitus ja biosfääri. Kuusi yhdeksästä rajasta on jo rikottu, mikä viittaa kiireellisiin toimiin.

Planetaarisen rajakehyksen mukaan Maan elämää ylläpitävä järjestelmä koostuu yhdeksästä elementistä, joista jokaisella on raja tai raja. Kun nämä rajat ylittyvät, planeetan turvallinen toimintatila vaarantuu. Rajoihin kuuluvat ilmastonmuutos, biosfäärin eheys, otsonikato, valtamerten happamoituminen, biogeokemialliset virtaukset, maajärjestelmän muutos, makean veden muutos, ilmakehän aerosolikuormitus ja uudet kokonaisuudet. Kehyksen tavoitteena on ylläpitää tasapainoa ja tukea elämää sellaisena kuin sen tunnemme.

Teorian aikaisemmissa versioissa oli puutteita tiedossa, erityisesti uusien kokonaisuuksien kynnysten, ilmakehän aerosolimäärän ja biosfäärin toiminnallisen eheyden suhteen. Päivitetyssä viitekehyksessä kuitenkin määritellään kunkin järjestelmän rajat. Esimerkiksi uusien kokonaisuuksien kynnyksen määrittelee synteettisten kemikaalien ja muiden ihmisen aiheuttamien saasteiden nopea kehitys, jotka ylittävät hallituksen arviointi- ja seurantavalmiudet.

Tutkimus esittelee uuden mittarin, HANPP (Human Appropriation of Net Primary Production) biosfäärirajan toiminnallisen eheyden arvioimiseksi. Se mittaa ihmiskunnan biomassan käyttöä ja korostaa energian käyttöönoton vaikutusta luonnon monimuotoisuuden häviämiseen. Kehys sisältää myös uuden "vyöhykkeiden" kielen rajarikkomusten kvantifioimiseksi, mikä tekee eron kasvavan ja suuren riskin välillä.

Tutkimus korostaa rajojen välistä yhteyttä ja niiden keskinäistä vaikutusta. Vaikka kuuden rajan ylittäminen yhdeksästä ei ole välitön katastrofi, se toimii herätyksenä siihen liittyville riskeille. Onnistuneet yritykset stratosfäärin otsonikerroksen tuhoamiseksi osoittavat, että ihmiskunta voi kääntää vuoroveden. Tutkimus korostaa kollektiivisen toiminnan ja Montrealin pöytäkirjan kaltaisten takeiden merkitystä.

Päivitetty planeettarajojen kehys esittää jyrkän päivityksen planeetan hälyttävästä tilasta. Se vahvistaa, että maapallo on siirtynyt holoseenista antroposeeniin ihmisen aiheuttaman biologisen monimuotoisuuden vähenemisen, ilmastonmuutoksen ja saastumisen vuoksi. Tutkimuksen tulokset korostavat kiireellistä tarvetta vähentää näitä rajojen ylityksiä ja palauttaa Maan turvallinen toimintatila.

