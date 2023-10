Tutkijat löytävät uuden skenaarion jalometallien esiintymisestä maan vaipassa

By

Tutkijat ovat tehneet uraauurtavan löydön, joka selittää jalometallien, kuten kullan ja platinan, esiintymisen Maan vaipassa. Simulaatioiden ja mallien avulla tutkijat ovat havainneet, että vaippamateriaalien iskuvetoinen sekoittaminen voi estää metallien uppoamisen kokonaan maan ytimeen.

Kuun muodostuminen noin 4.5 miljardia vuotta sitten oli seurausta Maan ja Marsin kokoisen planeetan törmäyksestä. Tämä pommituksen aikakausi, joka tunnetaan nimellä "myöhäinen lisääntyminen", toi Maahan myös planetesimaaleja, mukaan lukien erittäin siderofiiliset elementit (HSE), kuten kulta ja platina.

Aiemmat simulaatiot osoittivat, että kun planetesimaalit tunkeutuvat Maan vaipan läpi, vain pienet määrät metalleja assimiloituvat ja suurin osa uppoaa ytimeen. Tämä herätti kysymyksen siitä, kuinka Maa sai jalometallinsa.

Tämän ratkaisemiseksi tutkijat kehittivät uusia simulaatioita, joissa tarkastellaan vaikuttavien planetesimaalien sekoittamista vaippamateriaalien kanssa. Simulaatioissa keskityttiin kolmivaiheiseen järjestelmään: kiinteät silikaattimineraalit, sula silikaattimagma ja nestemäinen metalli. Yhdistämällä tämän järjestelmän nopea dynamiikka vaippakonvektion aikaansaamaan pitkäaikaiseen sekoittumiseen, HSE:iden pysyminen vaipassa tuli mahdolliseksi.

Tässä skenaariossa iskulaite törmää maahan ja muodostaa paikallisen nestemäisen magmameren, johon raskasmetallit uppoavat. Kun nämä metallit saavuttavat osittain sulan alueen alla, ne imeytyvät sulatteen läpi ja vajoavat hitaasti vaipan pohjaa kohti. Sula vaippa kiinteytyy ja vangitsee metallit. Maan ytimestä tulevan lämmön ohjaama vaipan konvektioprosessi kuljettaa nämä metallit ja jakaa ne uudelleen ajan myötä.

Tämä löytö tarjoaa geofysikaalisesti toteuttamiskelpoisen selityksen jalometallien esiintymiselle Maan vaipassa. Se korostaa vaikutusvetoisen sekoittumisen merkitystä planeettamme koostumuksen muovaamisessa miljardeja vuosia sitten.

Lähde: Proceedings of the National Academy of Sciences (PNAS) -paperi, Yalen yliopisto.

Määritelmät:

– Myöhäinen lisääntyminen: Aika, jolloin planeetta tai kuu pommitetaan voimakkaasti planetesimaalien toimesta sen alkuperäisen muodostumisen jälkeen.

– Siderofiiliset elementit: Metallit, joilla on vahva affiniteetti rautaa kohtaan.

– Vaipan konvektio: Kuuman ja kylmän vaippamateriaalin nousu ja uppoaminen, mikä jakaa materiaalit uudelleen vaipan sisällä.