Kadonneet siirtymävaiheen fossiilit esikambriassa: lisätodisteita darwinilaista evoluutiota vastaan

Erilaisten eläinten fylan äkillinen ilmaantuminen kambrian räjähdyksen aikana on pitkään ollut haaste darwinilaiselle evoluutiolle. Tämän teorian mukaan monimutkaisten biologisten uutuuksien olisi pitänyt syntyä vähitellen ajan myötä lukuisine välimuotoineen. Siirtymävaiheen fossiileja ei kuitenkaan ole löydetty kambrikauden räjähdystä edeltäneistä myöhäisistä esikambrian kerroksista. Ediacaran aikakausi, joka kattaa esikambrian lopun, sisältää monimutkaisia ​​makrofossiileja, mutta niiden suhde myöhempään kambrian eläimen fylaan on edelleen kiistanalainen.

Charles Darwin itse myönsi tämän vakavana vastalauseena hänen teoriaansa kohtaan, ja huomautti, että kambrin kerrosta edeltäneiltä laajilta alkukausilta puuttui asiakirjoja. Yleisin selitys tälle poissaololle on fossiiliaineiston epätäydellisyys, mikä viittaa siihen, että eläinten esi-isien täytyi olla olemassa, mutta niitä ei ollut helppo säilyttää pienen koon ja pehmeän ruumiin vuoksi. Tämä artefaktihypoteesi on kuitenkin kumonnut äskettäiset löydöt Ediacaran fossiilipaikoista, jotka olisivat voineet mahdollistaa pienten, pehmeärunkoisten eläinten esiasteiden säilymisen. Sen sijaan nämä paikkakunnat tuottivat vain fossiilisia leviä ja muutamia ongelmallisia organismeja.

Äskettäin Trends in Ecology and Evolution -lehdessä julkaistu tutkimus lisää todisteita artefaktihypoteesia vastaan. Derek Briggsin johtamat paleontologit vertasivat esikambrian ja kambrikauden kerrosten fossilisaatioprosesseja ja geologiaa ja havaitsivat, että prekambrian kerroksissa ei ollut lainkaan eläimiä, jotka soveltuvat säilytykseen. He ehdottavat pehmeää maksimirajoitusta eläinten antiikkiin 789 miljoonaa vuotta sitten. Burgess Shale -tyyppisiä olosuhteita, joita on ehdotettu eläinten varhaista säilyttämistä edistäväksi ympäristöksi, ei ole yhdistetty fossiilisiin eliöstöihin, jotka ovat peräisin 789 miljoonan vuoden takaa tai vanhemmasta.

Tutkimuksen tekijät antavat ymmärtää, että kryogeeninen aukko poikkeuksellisen säilyneissä eliöstöissä voi selittää eläinten äkillisen ilmestymisen myöhemmin. Tämä tulkinta näyttää kuitenkin jättävän huomiotta ristiriitaiset todisteet, mukaan lukien kiistattomien metazoa- tai kaksipuolisten eläinten puuttuminen tänä aikana. Lisäksi muut tutkimukset ovat asettaneet enimmäisrajoituksen ensimmäisille eläimille vielä nuorempaan ikään, lähemmäksi kambrikauden alkua.

Nämä havainnot haastavat darwinilaisen evoluution asteittaiset oletukset ja ovat ristiriidassa molekyylikellotutkimusten ehdottaman päivämäärän kanssa. On tärkeää, että evoluutiobiologit tunnustavat ja käsittelevät merkittävät erot empiiristen tietojen ja teoriansa ydinennusteiden välillä.