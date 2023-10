Matka asteroidin 16 psyykeen: aurinkokunnan syntymän tutkiminen

Tuore tähtitieteellinen valokuva on vanginnut tutkijoiden ja avaruusharrastajien huomion. Kuvassa näkyy pieni kokoelma soraa metallisäiliössä, mutta mikä tekee siitä poikkeuksellisen, on se, että tämä sora on peräisin asteroidista. Aurinkokunnan syntymän alkumateriaalin jäänteinä tällä näytteellä on merkittävä tieteellinen arvo. Nyt uusi avaruusalus on aloittamassa tehtävää tutkia toista asteroidia, joka tunnetaan nimellä 16 Psyche, joka koostuu pääasiassa raudasta ja siihen liittyvistä metalleista.

Aurinkokunnan muodostuminen oli dramaattinen ja monimutkainen prosessi. Pilven sisällä olevat pölyhiukkaset, jotka synnyttivät auringon ja planeetat, alkoivat sulautua yhteen muodostaen kokkareita. Nämä paakut kasvoivat toisinaan tarttumalla muihin kokkareisiin, mutta suurissa nopeuksissa tapahtuneet törmäykset aiheuttivat myös niiden hajoamisen soraksi ja pölyksi. Satunnaisissa törmäyksissä oli mukana suurempia kappaleita, esimerkiksi silloin, kun maapallo oli muodostumassa ja siihen törmäsi Marsin kokoinen esine. Tämän törmäyksen roskat johtivat lopulta sekä Maan että Kuun syntymiseen.

Kun materiaali törmäsi kasvavaan taivaankappaleeseen, valtava määrä energiaa vapautti runsaasti lämpöä. Tämä johti sulaan kivipalloon, joka jäähtyi vähitellen miljardien vuosien aikana. Vielä tänäkin päivänä maapallon ydin on pysynyt kuumana ja osittain sulana. Osa tästä lämmöstä on peräisin planeetan muodostumisesta, kun taas osa tulee radioaktiivisten alkuaineiden hajoamisesta. Planeettoja muovannut pöly koostui erilaisista kivimineraaleista, jäästä, raudasta, nikkelistä ja vastaavista metalleista sekä jäännöksistä raskaita alkuaineita, mukaan lukien radioaktiivisia.

Raudan ja sen sukulaisten esiintyminen kosmisissa pölypilvissa on seurausta energiantuotannosta tähtien sisällä. Nämä alkuaineet ovat tähtien fuusioreaktioiden päätepisteet, jotka vaativat valtavan määrän energiaa tuottaakseen mitään niiden ulkopuolella. Näin ollen, kun tähdet romahtavat ja räjähtävät, ne vapauttavat rautaa ja muita raskaita alkuaineita maailmankaikkeuteen. Tämä prosessi johtaa raskaampien alkuaineiden, kuten kullan, hopean, lyijyn ja erilaisten radioaktiivisten isotooppien muodostumiseen.

Kun uusi planeetta muodostuu, sulan materiaalin seos ei helposti yhdisty. Kevyemmät mineraalit, kuten pii ja alumiini, nousevat planeetan pintaan, kun taas raskaammat rauta, magnesium ja vastaavat metallit vajoavat kohti keskiosaa. Tuhoisessa törmäyksessä toisen planeetan kanssa on mahdollista, että metalliydin selviytyy ja siitä tulee asteroidi. Tällainen asteroidi koostuisi pääasiassa nikkelistä ja raudasta sekä pienistä määristä muita raskaita alkuaineita.

On kaksi merkittävää syytä, miksi nikkeli/rauta-asteroidin, kuten 16 Psychen, tutkiminen on kiinnostavaa. Ensinnäkin se tarjoaa saatavilla olevan näytteen Maan saavuttamattomasta ytimestä ja tarjoaa arvokkaita näkemyksiä maailmamme ja muiden kiviplaneettojen muodostumisesta. Toiseksi, kun ihmiset uskaltavat perustaa tukikohtia Kuuhun ja muihin taivaankappaleisiin, olennaisten resurssien helposti saatavilla olemisesta tulee ratkaisevan tärkeä. Vaikka vettä on laajalti saatavilla avaruudessa, rakennusmateriaalit, kuten teräs, ovat raskaita ja hankalia kuljettaa maapallolta. Siksi näiden resurssien löytäminen paikan päällä yksinkertaistaisi merkittävästi tulevia avaruustehtäviä ja pienentäisi kustannuksia.

Tutkimalla 16 Psychen kaltaisten asteroidien koostumusta ja ominaisuuksia tutkijat paljastavat aurinkokunnan syntymän salaisuudet ja tasoittavat tietä tuleville avaruustutkimukselle ja kolonisaatiopyrkimyksille.

Lähteet:

– Ken Tapping, tähtitieteilijä Dominion Radio Astrophysical Observatoryssa Pentictonissa.