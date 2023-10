Äskettäin tunnistetut gelatinaasisubstraatit valaisevat astroglialisen esteen toimintaa

By

Münsterin yliopiston ja Bonnin yliopistollisen sairaalan tutkijat ovat tehneet läpimurron ymmärtäessään gelatinaasien roolia astrogliaesteen, veri-aivoesteen keskeisen osan, toiminnassa. Hermotulehduksessa immuunisolut, joita kutsutaan leukosyyteiksi, ylittävät veri-aivoesteen, ja gelatinaasit matriisin metalloproteinaasilla (MMP)-2 ja -9 on tässä prosessissa tärkeä rooli. Spesifiset substraatit, joihin nämä entsyymit vaikuttavat leukosyyttien tunkeutumisen aikana, ovat kuitenkin jääneet tuntemattomiksi.

Käyttämällä herkkää massaspektrometriaan perustuvaa eritysmenetelmää tutkimusryhmä on onnistuneesti tunnistanut satoja molekyylejä, jotka irtoavat astrosyyttien solupinnasta. Tämä löytö on luonut ainutlaatuisen tietokannan MMP-2/-9-substraateista, jotka osallistuvat esteen muodostumiseen ja ylläpitoon sekä astrosyyttien ja neuronien väliseen viestintään. Tämän tutkimuksen tulokset on julkaistu Science Advances -lehdessä.

Aivojen verisuonten sisäseinää ympäröivät endoteelisolut muodostavat suojaavan esteen aivoille, joka tunnetaan nimellä veri-aivoeste. Kuitenkin täysin toimivan veri-aivoesteen muodostumiseen tarvitaan myös astrosyyttejä, eräänlaista gliasolua. Sairaudissa, kuten multippeliskleroosissa, oireet kehittyvät vasta, kun immuunisolut ovat läpäisseet sekä endoteeli- että astrogliakerroksen, mikä korostaa astrosyyttien tärkeää panosta veri-aivoesteen toiminnalliseen eheyteen.

Gelatinaasien MMP-2 ja MMP-9 tiedetään säätelevän leukosyyttien invaasiota hermotulehduksen aikana. Selvittämällä niiden substraattispesifisyyttä tutkijat toivovat saavansa paremman käsityksen astroglialisen esteen toiminnalle välttämättömistä molekyyliprosesseista. Tutkimusryhmä käytti eritysmassaspektrometriaa tunnistaakseen solukalvoon liittyvien proteiinien proteolyyttisiä pilkkoutumisia. Tämä lähestymistapa tarjosi arvokkaita näkemyksiä MMP-2/MMP-9:n astrosyyttisolun pinnalta vapauttamien yhdisteiden kahteen pääluokkaan.

Tämä aiemmin tuntemattomien gelatinaasisubstraattien löytö valaisee astrogliaesteen roolia veri-aivoesteen ylläpitäjänä ja viittaa siihen, että MMP-2/MMP-9:n aktiivisuus voi myös vaikuttaa astrosyyttien ja neuronien väliseen kommunikaatioon. Tämän alueen lisätutkimukset edistävät ymmärrystämme astrogliaesteen molekyylisestä luonteesta ja sen vaikutuksesta veri-aivoesteeseen.

Lähde: Münsterin yliopisto / Bonnin yliopistollinen sairaala