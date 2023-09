Autokatalyyttisten syklien tutkiminen: kohti elämän alkuperän ymmärtämistä

Autokatalyysillä on ratkaiseva rooli elämän replikaatiossa ja kestävyydessä. Wisconsin-Madisonin yliopiston tutkijaryhmä on tehnyt tutkimuksen ymmärtääkseen autokatalyysin taustalla olevia perusperiaatteita ja sen mahdollisia vaikutuksia elämän etsimiseen Maan ulkopuolelta.

Autokatalyysillä tarkoitetaan kemiallista reaktiota, jossa reaktion tuote toimii katalyyttinä samalle reaktiolle. Toisin sanoen reaktio on itseään ylläpitävä ja itseään edistävä. Tutkijat ovat keskittyneet erityisesti autokatalyyttisten syklien luokkaan, jota kutsutaan Comprportionation-based Autocatalytic Cycles (CompACs).

Tutkijat määrittelevät ensin suhteellisuuden käsitteen CompAC:issa. Suhtautuminen sisältää reaktion alkuaineen tai yhdisteen hapettuneen muodon, jota merkitään MHi:llä, ja pelkistetyn muodon, jota merkitään MLo, välillä, mikä johtaa kahden välitilan MMed:n ja siihen liittyvien jätetuotteiden muodostumiseen, joita merkitään XComp,M. Tämän reaktion stoikiometria voi vaihdella, ja joissakin tapauksissa voi olla mukana myös muita ruokalajeja.

Tämän jälkeen tiimi tutkii kahta apuprosessia, joita CompAC:issa voi esiintyä: oksidatiivisia ja pelkistäviä apuprosesseja. Hapettumisprosessi käyttää hapetinta MMed:n muuttamiseksi MHi:ksi, mikä johtaa hapettavan CompAC:n muodostumiseen. Toisaalta pelkistävä prosessi sisältää pelkistimen, joka pelkistää MMed:n MLo:ksi muodostaen pelkistävän CompAC:n.

Ymmärtääkseen paremmin näitä syklejä tutkijat ovat värikoodaneet erilaisia ​​​​komponentteja. Autokatalyytit, joilla on keskeinen rooli syklissä, on alleviivattu. Välitilan M:t on korostettu violetilla, punaisella ja kullalla edustamaan niiden eniten hapettunutta, välimuotoista ja eniten pelkistettyä tilaa. Apuprosesseihin osallistuva hapetin ja pelkistysaine on korostettu sinisellä ja vihreällä.

Autokatalyyttisten syklien periaatteiden ymmärtäminen ei ainoastaan ​​valaise elämän monimutkaisuutta maapallolla, vaan antaa myös arvokkaita näkemyksiä mahdollisista olosuhteista, joita elämän synty muualla universumissa. Tunnistamalla autokatalyysin todennäköisimpiä olosuhteita, tutkijat voivat keskittää elämänhakunsa planeetoille, joilla on samanlaiset ominaisuudet ja mahdollisuus itseään ylläpitäviin kemiallisiin reaktioihin.

Tämä tutkimus edistää jatkuvaa elämän alkuperän ja maan ulkopuolisten elämänmuotojen löytämisen mahdollisuutta. Laajentamalla tietämystämme elämän replikoinnin ja kestävyyden taustalla olevista perusperiaatteista astumme askeleen lähemmäksi maailmankaikkeuden mysteerien selvittämistä.

