Tähtitieteilijät saavat uusia näkemyksiä auringon magneettikentästä

Ryhmä kansainvälisiä tutkijoita, mukaan lukien tutkijat Sheffieldin yliopistosta Iso-Britanniasta, on tehnyt merkittävän läpimurron Auringon magneettikentän ymmärtämisessä. Käyttämällä Havaijilla sijaitsevasta Daniel K. Inouye Solar Telescopesta (DKIST), maailman tehokkaimmasta aurinkoteleskoopista, kerättyjä tietoja, tutkijat onnistuivat saamaan ennennäkemättömiä yksityiskohtia Auringon "hiljaisen" pinnan magneettikentästä. Nämä tiedot vaikuttavat ymmärryksemme energiansiirrosta Auringon eri kerrosten välillä ja voivat auttaa selittämään, miksi uloin kerros, joka tunnetaan nimellä korona, on satoja kertoja pintaa kuumempi.

Yksi havaintojen tärkeimmistä löydöistä on käärmeen kaltaisen kuvion löytäminen alemman auringon ilmakehän magneettikentässä, joka tunnetaan myös nimellä kromosfääri. Tämä malli on ratkaisevan tärkeä ymmärtääksemme Auringossa esiintyviä energeettisiä ilmiöitä, kuten aurinkoplasman kuumenemista miljooniin kelvineihin ja voimakkaiden räjähdysten esiintymistä, jotka tunnetaan nimellä Coronal Mass Ejections (CME). Tutkijat uskovat, että magneettikentän suunnan monimutkaiset pienen mittakaavan vaihtelut, jotka ovat sopusoinnussa käärmeen kaltaisen kuvion kanssa, ovat osoitus prosessista, jota kutsutaan magneettiseksi uudelleenliittämiseksi, jossa vastakkaiset magneettikentät ovat vuorovaikutuksessa ja vapauttavat energiaa.

Aiempi tutkimus koronan ja pinnan lämpötilaeroista on keskittynyt auringonpilkkuihin, suuriin ja erittäin magneettisiin alueisiin Auringon pinnalla. Nykyinen tutkimus on kuitenkin paljastanut magneettikentän suuntausten monimutkaisuuden niin kutsutussa "hiljaisessa auringossa", joka on peitetty pienemmillä konvektiivisilla soluilla, jotka tunnetaan rakeina. Nämä rakeet sisältävät heikompia, mutta dynaamisempia magneettikenttiä, joilla voi olla rooli kromosfäärin energiabudjetin tasapainottamisessa.

Vuonna 2022 käyttöön otettu DKIST on tarjonnut tutkijoille ennennäkemättömät Auringon havainnointimahdollisuudet. Sen avulla he voivat nähdä auringon piirteet hämmästyttävän yksityiskohtaisesti, kuten pienen kolikon näkeminen huomattavan etäisyyden päästä. Teleskooppi on yhteistyö eri instituutioiden, mukaan lukien Queen's University Belfast, National Solar Observatory, Max Planck Institute for Solar System Research ja Eötvös Loránd University, välillä.

Valaisemalla Auringon magneettikentän monimutkaista luonnetta tämä tutkimus tuo meidät askeleen lähemmäksi kokonaisvaltaista ymmärtämistä elämää antavasta tähdestämme.

Lähteet:

– Sheffieldin yliopisto

- Queen's University Belfast

– Kansallinen aurinkoobservatorio

Määritelmät:

– Magneettinen uudelleenkytkentä: Prosessi, jossa vastakkaiset magneettikentät ovat vuorovaikutuksessa ja vapauttavat energiaa.

– Coronal Mass Ejections (CME:t): Auringon koronassa tapahtuvat voimakkaat räjähdykset, jotka vapauttavat valtavan määrän plasmaa ja sähkömagneettista säteilyä.

(Tämä artikkeli perustuu Devdiscoursen julkaiseman alkuperäisen artikkelin tietoihin)