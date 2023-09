Pimeä energia: Merkittävä voima universumissa

Äskettäinen maailmankaikkeuden mittaus on antanut lisätodisteita siitä, että pimeä energia muodostaa merkittävän osan kosmosta. Tulosten mukaan pimeän energian osuus on noin 69 prosenttia kokonaisaine-energiatiheydestä, jättäen 31 prosenttia sekä normaaliin että pimeään aineeseen.

Normaali aine, joka tunnetaan myös nimellä baryoninen aine, sisältää tähdet, galaksit, atomit ja elämän, ja sen arvioidaan muodostavan vain 20 prosenttia kokonaisaineesta. Pimeä aine, joka koostuu vielä löytämättömistä subatomisista hiukkasista, muodostaa loput 80 prosenttia. Pimeä energia taas on voima, joka on vastuussa maailmankaikkeuden kiihtyvästä laajenemisesta. Tutkijat eivät ole vielä määrittäneet, mitä pimeä energia tarkalleen on, mutta sillä on merkittävä rooli aine-energiatiheydessä.

Universumin laajenemisnopeuden ymmärtäminen on ratkaisevan tärkeää tutkijoille, jotta he ymmärtäisivät pimeän energian luonteen ja sen vaikutuksen kosmiseen laajenemiseen. Aine-energiatiheyden määrittäminen voi valaista maailmankaikkeuden tulevaisuutta, jatkaako se laajenemista loputtomiin vai lopulta kääntyy ja kutistuu Big Crunch -nimisessä ilmiössä.

Pimeän energian määrän mittaamiseksi tähtitieteilijät luottavat galaksiklusteriin. Nämä klusterit muodostuvat miljardeja vuosia painovoiman vaikutuksesta. Vertailemalla galaksien lukumäärää ja massaa joukossa ja suorittamalla numeerisia simulaatioita, tiedemiehet voivat laskea aineen ja energian suhteet. Tutkijat käyttivät GalWeight-nimistä tekniikkaa galaksijoukkojen massan arvioimiseksi laskemalla kunkin joukon galaksien lukumäärän. Vertaamalla tuloksiaan simuloituihin klustereihin he päättivät, että maailmankaikkeus koostuu 31 prosentista aineesta.

Tämä mittaus on tiukasti linjassa aikaisempien ponnistelujen ja muiden universumin aine-energiatiheyden mittausten kanssa, mikä tarjoaa tarkemman arvion. Se korostaa myös klusterin runsauden merkitystä kosmologisten parametrien ymmärtämisen tekniikana.

Löydöt auttavat ymmärtämään paremmin pimeää energiaa ja tuovat meidät lähemmäksi maailmankaikkeuden mysteerien selvittämistä.

