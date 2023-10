Karttatyökalut Avaa Marsin vedenalaisen jään mysteerit

By

Jalostetut kartoitustekniikat tuovat uutta valoa Marsin vedenalaisen jään esiintymiseen ja tarjoavat arvokkaita oivalluksia tulevia robotti- ja ihmistehtäviä varten Punaiselle planeetalle.

NASAn Mars Subsurface Water Ice Mapping (SWIM) -projektissa mukana olevat tutkijat ovat luoneet kolme yksityiskohtaista karttaa, jotka paljastavat jään jakautumisen eri syvyyksissä. Hyödyntämällä Mars Reconnaissance Orbiterin High Resolution Imaging Science Experiment (HiRISE) -kameran tietoja, tiimi pystyi tarkentamaan kartoitustekniikoitaan ja saamaan selkeämmän käsityksen siitä, missä maanalainen jää on.

Kartat, jotka kuvaavat jäätä nollasta metriin, yhdestä viiteen metriin ja yli viiden metrin syvyyteen, ovat tärkeä työkalu tehtäväsuunnittelijoille ja tutkijoille. Kerättyjä tietoja voidaan käyttää mahdollisten laskeutumispaikkojen tunnistamiseen tulevia matalia jääntutkimusmatkoja varten ja resurssien hyödyntämisen helpottamiseksi elämän ylläpitämiseksi ja polttoaineen tuottamiseksi.

”Karttamme ovat tärkeitä myös tuleville laskeutuville tehtäville, sekä robotti- että ihmisille. Matalaa jäätä tutkivat tehtäväsuunnittelijat voivat käyttää karttojamme osana laskeutumispaikan valintaa", selittää Nathaniel Putzig, yksi SWIM-projektin päätutkijoista.

Näillä kartoilla on myös lisämerkitystä eksobiologian tutkimuksessa. Marsin jää ei toimi vain arvokkaana resurssina ihmiselämän ylläpitämisessä, vaan sillä voi olla myös rooli muinaisen elämän mahdollisten biosignatureiden säilyttämisessä. Jää voisi suojata näitä herkkiä piirteitä haitalliselta ionisoivalta säteilyltä, mikä tekee niistä alttiimpia havaitsemiselle tulevissa tehtävissä.

"Monikulmion maaston" löytäminen on toinen vakuuttava löytö, joka on seurausta kartoitusponnisteluista. Näillä alueilla maanalainen jää laajenee ja supistuu kausittain, mikä aiheuttaa selkeiden monikulmion halkeamien muodostumista Marsin pinnalle. Näiden tuoreiden törmäyskraatterien ympärille ulottuvien halkeamien havainnointi osoittaa, että pinnan alla on piilevää jäätä.

FAQ

1. Miten Marsin vedenalaisen jään kartat luotiin?

Kartat luotiin käyttämällä hienostuneita kartoitustekniikoita ja Mars Reconnaissance Orbiterin HiRISE-kameran tietoja.

2. Mikä on näiden karttojen merkitys?

Kartat auttavat tehtäväsuunnittelijoita tunnistamaan mahdolliset laskeutumispaikat tulevia tehtäviä varten ja helpottavat matalan jään ja luonnonvarojen ottamista Marsissa. Niillä on myös arvoa eksobiologian tutkimuksissa, koska jää voi säilyttää muinaisen elämän biosignatuureja.

3. Mikä on "polygonimaaston" merkitys?

"Monikulmion maasto" viittaa monikulmioiden muodostumiseen Marsin pinnalle, joka johtuu maanalaisen jään kausittaisesta laajenemisesta ja supistumisesta. Näiden halkeamien havainnointi tuoreiden törmäyskraatterien ympärillä viittaa siihen, että pinnan alla on piilossa olevaa jäätä.

4. Mitä muita näkökohtia tarvitaan ihmisten Mars-lentoihin?

Vesi-jääresurssien lisäksi laskeutumispaikan turvallisuus, aurinko- ja lämpöspesifikaatiot sekä muut tekijät on otettava huomioon suunniteltaessa ihmisen Marsiin suuntautuvia tehtäviä.

Lähde: phys.org