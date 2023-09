Uusia näkemyksiä neutriinovuorovaikutuksista

By

Hokkaidon yliopistossa tehty tutkimus on paljastanut aiemmin havaitsemattomia vuorovaikutuksia neutriinojen ja fotonien, valon ja sähkömagneettisen säteilyn perushiukkasten, välillä. Neutriinot, vaikeasti tutkittavat hiukkaset, joita on vaikea tutkia niiden vähäisen vuorovaikutuksen vuoksi muiden hiukkasten kanssa, ovat pitkään olleet kiehtova aihe fysiikan maailmassa. Physics Open -lehdessä julkaistut havainnot valaisevat näiden salaperäisten hiukkasten kvanttimekaanisia vuorovaikutuksia ja niiden mahdollisia vaikutuksia ymmärryksemme auringon ja muiden tähtien suhteen.

Universumissa on runsaasti neutriinoja, sähköisesti neutraaleja ja lähes massattomia. Ne virtaavat auringosta valtavia määriä ja kulkevat maan ja kehomme läpi vähäisellä vaikutuksella. Neutriinojen ymmärtäminen on välttämätöntä hiukkasfysiikan tietämyksemme edistämiseksi ja standardimallin validiteetin testaamiseksi.

Normaaleissa olosuhteissa neutriinot eivät ole vuorovaikutuksessa fotonien kanssa. Hokkaidon yliopiston tutkijat havaitsivat kuitenkin, että kun ne asetetaan plasmaan, tähtien ympärillä oleva ainetila, jolle on ominaista ionisoitu kaasu, neutriinot ja fotonit, voidaan saada vuorovaikutukseen läsnä olevissa yhtenäisissä magneettikentissä. Tämän vuorovaikutuksen tekee mahdolliseksi teoreettinen ilmiö nimeltä sähköheikko Hall-ilmiö, jossa sähkömagneettiset ja heikot voimat sulautuvat sähköheikoksi voimaksi.

Tutkijat ovat kehittäneet matemaattisen kuvauksen tästä odottamattomasta neutrino-fotoni-vuorovaikutuksesta, joka tunnetaan nimellä Lagrangian ja joka kattaa kaikki järjestelmän tunnetut energiatilat. Tällä löydöllä on perusfysiikkaa pidemmälle meneviä seurauksia, ja se voisi mahdollisesti tarjota oivalluksia aurinkokoronan lämmityksen mysteeriin. Auringon korona, auringon uloin ilmakehä, on huomattavasti kuumempi kuin auringon pinta, ja tämän lämpötilaeron taustalla olevan mekanismin ymmärtäminen on pitkään hämmentynyt tutkijoita. Tämän tutkimuksen paljastama neutriinojen ja fotonien välinen vuorovaikutus voi vapauttaa energiaa, joka lämmittää aurinkokoronan.

Hokkaidon yliopiston tiimi aikoo jatkaa työtään saadakseen syvempiä näkemyksiä erityisesti energiansiirrosta neutriinojen ja fotonien välillä äärimmäisissä olosuhteissa. Purkamalla näiden vaikeasti havaittavien hiukkasten monimutkaiset vuorovaikutukset, voimme avata uusia käsityksiä maailmankaikkeudesta ja sen perustavanlaatuisista rakennuspalikoista.

Lähde: Hokkaidon yliopisto