James Webb -teleskooppi vangitsee upeat näkymät Linnunradan galaksin keskukseen

James Webb -teleskooppi, tehokkain koskaan tähtiin suunnattu teleskooppi, on jälleen kerran hämmästynyt tiedemiehet viimeisimmällä kuvallaan, joka vangitsi galaksimme tiheän keskuksen. NASAn julkaisema kuva tarjoaa ennennäkemättömän yksityiskohtaisen tason Jousimies C:nä tunnetusta alueesta, joka on noin 300 valovuoden päässä Linnunradan mustasta aukosta.

Toisin kuin aiemmat kerätyt infrapunatiedot, James Webb -teleskoopin kuvassa on runsaasti uusia ominaisuuksia ja yksityiskohtia, joiden avulla tutkijat voivat tutkia tähtien muodostumista tässä äärimmäisessä ympäristössä ennennäkemättömällä tarkkuudella. Havaintoryhmä, jota johti Samuel Crowe, Virginian yliopiston omistautunut perustutkinto-opiskelija, ilmaisi innostuksensa kaukoputken paljastamasta runsaasta tiedosta.

Kuvassa korostettu Sagittarius C on tähtitehdas, jossa on arviolta 500,000 XNUMX tähteä. Tämä alue tarjoaa tutkijoille ainutlaatuisen mahdollisuuden testata nykyisiä teorioita tähtien muodostumisesta sen ääriolosuhteiden vuoksi. Virginian yliopiston professori Jonathan Tan korosti galaktisen keskuksen merkitystä näiden teorioiden testausalustana.

Kuva paljastaa tunnetut infrapuna-tummat pilvet, tiheät kaasu- ja pölymuodostelmat, jotka estävät näkymän tähtiin niiden sisällä ja takana. Huolimatta niiden haastavasta luonteesta, James Webb -teleskooppi on onnistunut läpäisemään nämä pilvet ja valaisemaan Sagittarius C:tä enemmän kuin koskaan ennen.

Valokuvan kiehtovan kauneuden lisäksi tähtitieteilijät saavat runsaasti tieteellisiä oivalluksia. Kuvan yläosassa havaittu tyhjyys edustaa itse asiassa infrapuna-tumman pilven läsnäoloa, joka on tiiviisti pakattu siihen pisteeseen, että se estää valon sen takana olevilta tähdiltä. Syaaninväriset täplät infrapuna-tumman pilven alla osoittavat suuria ionisoituneen vedyn päästöjä, ilmiö, joka liittyy ensisijaisesti uusiin tähdiin. Yllättäen tämän osan koko ja järjestely ovat kiehtoneet tutkijoita, jotka toivovat tutkivansa sitä edelleen.

Rubén Fedriani, hankkeen tutkija Instituto Astrofísica de Andalucíassa Espanjassa, kuvaili galaktista keskustaa kaoottiseksi paikaksi, joka on täynnä magnetoituja kaasupilviä, joissa tapahtuu tähtien muodostumista ja jotka vaikuttavat ympäröivään kaasuun tuulien, suihkujen ja säteilyn kautta. . James Webb -teleskoopin runsas tähän äärimmäiseen ympäristöön liittyvä data on avannut uusia mahdollisuuksia tutkimukseen ja analysointiin.

Erityisesti kuvassa on myös infrapuna-tummasta pilvestä nouseva massiivinen prototähti, joka on yli 30 kertaa aurinkomme massa. Huolimatta sen noin 25,000 XNUMX valovuoden etäisyydestä Maasta, tämä alue on edelleen riittävän tavoitettavissa, jotta tähtitieteilijät voivat tutkia yksittäisiä tähtiä, mikä vie meidät lähemmäksi tähtien evoluution mysteerien selvittämistä.

Samuel Crowe tiivistää kaunopuheisesti James Webb -teleskoopin saavutuksen merkityksen ja toteaa: "Massiiviset tähdet ovat tehtaita, jotka tuottavat raskaita elementtejä ydinytimeensä, joten niiden parempi ymmärtäminen on kuin oppisi suuren osan maailmankaikkeuden alkuperätarinasta."

