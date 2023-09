Perusta löydetty epätavallinen hybridikolibri

Cordillera Azulin kansallispuistosta Perun Andeilla on löydetty koskaan aiemmin dokumentoitu hybridikolibri. Lintu on seurausta kahden Länsi-Etelä-Amerikasta kotoisin olevan lajin risteytymisestä: Pink-throated Brilliant hummingbird ja Rufous-webed Brilliant hummingbird. Tämä löytö haastaa käsityksen, että erilliset kolibrilajit eivät risteydy. Hybridilinnulla on ainutlaatuinen kultakurkkuväri, joka on yhdistelmä sen emolajin vaaleanpunaista kurkkua. Tutkijat spekuloivat, että tämän kaltaiset hybridit saattavat myötävaikuttaa kolibrien sukupuun rakenteellisten värien monimuotoisuuteen.

Höyhenet saavat perusvärinsä pigmenteistä, mutta kolibrin höyhenet ovat irisoivia, mikä tarkoittaa, että niiden väri määräytyy sen mukaan, miten valo taipuu ja suodattuu sen osuessa höyhensoluihin eri kulmista. Hybridikolibrin kultakurkkuväri on seurausta monimutkaisista tavoista, joilla värikkäiden höyhenten värit määritetään. Kahdesta emolajista peräisin olevien höyhenen värien monimutkaisten reseptien sekoittaminen johti tämän hybridilinnun ainutlaatuiseen väritykseen.

Tämän kaltaiset hybridikollibrit ovat harvinaisia, ja niiden olemassaolo herättää kysymyksiä hybridisaation tiheydestä ja roolista kolibrien evoluutiossa. Tämä löytö on avannut uusia tutkimusreittejä tutkijoille ja tarjoaa oivalluksia kolibrien genetiikan ja värin monimutkaisuudesta.

Määritelmä:

Hybridisaatio: lisääntymisprosessi kahden eri lajin yksilöiden tai geneettisesti erillisen populaation välillä.

