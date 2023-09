Tähtitieteilijät ottavat upean kuvan törmäysgalakseja yhdistävän kaasun "sillasta"

Hubble-avaruusteleskoopin henkeäsalpaava uusi valokuva paljastaa ohuen kaasusillan, joka yhdistää kaksi Arp 107 -järjestelmän sulautuvaa galaksia. Nämä törmäävät galaksit sijaitsevat noin 465 miljoonan valovuoden päässä Maasta, ja niitä yhdistää heikko pöly- ja kaasuvirta.

Hubblen Advanced Camera for Surveys -kameralla otettu kuva esittelee suuremman galaksin vasemmalla puolella. Tässä Seyfert-galaksina tunnetussa spiraaligalaksissa on näkyvä kierrevarsi, joka kaartuu sulavasti ytimensä ympäri. Seyfertin galaksit ovat erityisen kiehtovia, koska niiden aktiivisen ytimen loistosta huolimatta voidaan havaita säteilyä koko galaksista. Tässä valokuvassa galaktisen rakenteen kierteiset pyörteet ovat selvästi näkyvissä.

Seyfertin galaksin galaktinen ydin säteilee voimakasta hehkua, joka johtuu aineen putoamisesta sen keskellä olevaan supermassiiviseen mustaan ​​aukkoon. Nämä aktiiviset galaktiset ytimet voivat säteillä valoa, joka ylittää kaikkien niiden isäntägalaksien tähtien yhteiskirkkauden.

Mitä tulee pienempään galaksiin, sillä näyttää olevan valovoimainen ydin, mutta suhteellisen himmeät spiraalivarret. Tämä johtuu siitä, että se imeytyy vähitellen suurempaan galaksiin. Näiden kahden sulautuvan galaksin välinen yhteys on hienovaraisesti jäänyt niiden alle Hubble-kuvassa.

Arp 107 on osa omituisten galaksien ryhmää, joka tunnetaan nimellä Atlas of Peculiar Laxies ja jonka Halton Arp on koonnut vuonna 1966. Tämä uusi valokuva on osa jatkuvaa yritystä tutkia vähemmän tunnettuja galakseja Arp-luettelosta ja jakaa niiden upea kauneus julkinen.

Lähde: ESA (Euroopan avaruusjärjestö)