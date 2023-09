NASAn Hubble-avaruusteleskooppi vangitsee hämmästyttävän kaasun ja pölyn sillan galaksien välillä

By

NASAn Hubble-avaruusteleskooppi on ottanut henkeäsalpaavan kuvan kaasun ja pölyn sillasta, joka yhdistää kaksi sulautuman partaalla olevaa galaksia. Tämä Arp 107 -järjestelmässä sijaitseva kosminen silta on kiehtonut tutkijat ja avaruusharrastajat.

Arp 107, joka on noin 465 miljoonan valovuoden päässä Maasta, on NASAn ja Euroopan avaruusjärjestön (ESA) yhteisen tehtävän kohteena. Tehtävän tavoitteena on paljastaa tämän järjestelmän vähemmän tunnettujen jäsenten mysteerit.

Äskettäin otetussa kuvassa näkyy näkyvästi Seyfert Galaxy, joka tunnetaan aktiivisesta galaktisesta ytimestään. Tätä ainutlaatuista taivaallista olentoa hallitsee suuri kierrevarsi, joka kaartuu tyylikkäästi ytimensä ympäri, ja sitä koristavat lukuisat nousevat tähdet. Mielenkiintoista on, että nämä tähdet ovat syntyneet ja luminanssinsa velkaa materiaalivarastoihin, jotka ovat peräisin pienemmästä galaksista, jonka kanssa Seyfertin galaksi on sulautumassa.

Seyfert Galaxyn aktiivinen galaktinen ydin tarjoaa häikäisevän näytön, joka säteilee säteilevää hehkua, joka on ominaista keskeisen mustan aukon kuluttamille materiaaleille. Tällä voimakkaalla säteilyllä on mahdollisuus varjostaa galaksin jokaisen tähden kollektiivinen luminanssi.

Sitä vastoin Arp 107:n pienempi galaksi näyttää himmeältä, erityisesti sen kierrehaaroissa, mikä osoittaa sen absorption suurempaan Seyfertin galaksiin. Seyfertin galaksit, kuten Arp 107, ovat huomionarvoisia, koska niiden koko galaksien säteily voidaan havaita huolimatta niiden aktiivisen ytimen valtavasta kirkkaudesta.

Seyfertin galaksi että Arp 107:n pienempi galaksi ovat osa "omituisten galaksien atlasta", jonka Halton Arp loi vuonna 1966. Tämä löytö ei ainoastaan ​​esittele niiden huomattavaa kauneutta, vaan myös syventää ymmärrystämme kosmoksesta ja loistosta. taivaallisesta evoluutiosta.

Kun nämä kaksi galaksia lähentyvät edelleen, tiedemiehet ja tähtitieteen harrastajat odottavat innokkaasti paljastuksia ja salaisuuksia, joita tämä sulautuminen paljastaa. Vain aika ja Hubble-avaruusteleskoopin lisähavainnot antavat vastaukset.

