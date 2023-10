New Horizons -tehtävä jatkaa aurinkokunnan tutkimista

NASAn New Horizons -tehtävä, jota on arvioitu mahdollisen katkaisun varalta, on saanut lykkäyksen. Tohtori Nicky Fox, NASAn Science Mission Directorate:n apulaishallinnoija, ilmoitti, että operaatiot jatkuvat ainakin vuosikymmenen loppuun. Laajennettu toiminta keskittyy monitieteiseen tieteeseen ja jatkuu, kunnes avaruusalus poistuu Kuiperin vyöhykkeeltä vuosina 2028-2029.

Vuonna 2006 käynnistetty New Horizons -tehtävä lensi alun perin Pluto-järjestelmän ohi ja tutki sitä vuonna 2015 ennen kuin suuntasi kohti Kuiperin vyöhykettä. Se lensi Kuiperin vyöhykkeen Arrokothin ohi vuonna 2019 ja on siitä lähtien tutkinut ja tutkinut muita aurinkokunnan taivaankappaleita. Tehtävä on pölymittauksilla, heliofysiikan tietojen keräämisellä ja toisen ohilentokohteen etsimisellä auttanut merkittävästi ymmärtämään aurinkokuntaa.

Kuiperin vyöhyke on suurelta osin tutkimaton alue, joka sisältää jäisiä kappaleita ja kääpiöplaneettoja, kuten Plutoa. Näiden esineiden tutkiminen tarjoaa arvokkaita näkemyksiä aurinkokunnan alkuperästä. New Horizons -operaation laajentaminen mahdollistaa tämän rajan tutkimisen.

Aiemmin tänä vuonna pelättiin, että NASAn ehdottamat muutokset tehtävään poistaisivat keskittymisen planeettitieteeseen ja korvaavat nykyisen tiederyhmän. Tätä ehdotusta vastustivat lähetystyöryhmä ja planeettatiedeyhteisön jäsenet. 25 merkittävän planeettatieteilijän ryhmä allekirjoitti protestikirjeen, ja National Space Society aloitti vetoomuksen lisätäkseen tietoisuutta ja tukea tehtävälle.

Ehdotettujen muutosten toteuttaminen olisi johtanut merkittävien tieteellisten tutkimusmahdollisuuksien menettämiseen. Päätutkija Alan Stern korosti New Horizonsin ainutlaatuista asemaa Kuiperin vyöhykkeen tieteen saavuttamisessa ja avaruusaluksen kykyä tutkia kaukaisia ​​kohteita ja etsiä uusia ohilentokohteita.

Laajennetun tehtävän rahoitus tulee NASAn Planetary Science Divisionilta, ja ohjelmaa hallinnoivat yhdessä Planetary Science Division ja Heliophysics. Vaikutukset budjettiin ja mahdolliset vaikutukset tuleviin hankkeisiin ovat vielä arvioimatta.

Tehtävän laajennuksen myötä New Horizonsilla on mahdollisuus edelleen edistää ymmärrystämme ulkoisesta aurinkokunnasta. Avaruusalus on hyvässä kunnossa ja sillä on resurssit toimiakseen pitkälle 2050-luvun puoliväliin asti. Jatkaessaan matkaansa se voi jopa tarjota oivalluksia kulkiessaan rajan läpi tähtienväliseen avaruuteen.

