Uusi kosminen atlas tarjoaa tarkat tiedot lähes 400,000 XNUMX galaksista

Digitaalinen kosminen atlas, joka tunnetaan nimellä Siena Galaxy Atlas (SGA), on luotu kolmen vuosina 2014–2017 tehdyn tähtitieteellisen tutkimuksen tietojen perusteella. Tämä atlas sisältää tarkat tiedot lähes 400,000 XNUMX galaksista Linnunradan läheisyydessä. Sen lisäksi, että atlas on arvokas resurssi tähtitieteilijöille, se sisältää myös kauniita kuvia, jotka ovat yleisön saatavilla verkossa.

SGA on korvaamaton työkalu tähtitieteilijöille, koska sen avulla he voivat tunnistaa kuvioita ja luokitella uusia löytöjä, kuten ohimeneviä tähtiä, jotka leimaavat ja katoavat. Lisäksi se auttaa tähtitieteilijöitä määrittämään, mitkä esineet ovat lisätutkimuksen arvoisia. Tietokantaa on päivitettävä jatkuvasti, jotta se pysyy ajan tasalla kaukoputkitekniikan uusista löydöistä ja edistysaskeleista.

SGA tarjoaa huipputarkkuuden ja sisältää runsaasti tietoa galaksien muodostumisesta ja evoluutiosta, pimeän aineen jakautumisesta ja gravitaatioaaltojen etenemisestä avaruudessa. SGA-projektin johtajan ja Siena Collegen fysiikan professorin John Moustakasin mukaan lähellä olevat suuret galaksit ovat erityisen tärkeitä tutkimukselle, koska ne tarjoavat yksityiskohtaista tietoa galaktisista prosesseista.

Yötaivaan kartoittaminen on ollut vuosisatojen takaista käytäntöä, kun on luotu merkittäviä kosmisia kartastoja, kuten Catalog des Nébuleuses et des Amas d'Étoiles ja uusi yleinen sumu- ja tähtijoukkojen luettelo. Toisin kuin nämä historialliset kartastot, SGA luottaa huippuluokan digitaalisiin kuviin, jotka on otettu edistyneellä tekniikalla. Atlas luotiin käyttämällä tietoja eri kaukoputkista ja satelliiteista, mukaan lukien Dark Energy Camera (DECam) ja NASAn Wide-field Infrared Survey Explorer (WISE) -satelliitti.

Yksi SGA:n erottuvista ominaisuuksista on sen tarkkuus tiedonkeruussa käytettyjen erittäin herkkien instrumenttien ansiosta. Se on ensimmäinen kosminen atlas, jossa on galaksien valoprofiilit, jotka kuvaavat, kuinka kirkkaus muuttuu keskustasta reunaan. SGA eliminoi aiemmat ongelmat, jotka liittyvät vääriin sijoituksiin, kokoihin, muotoihin ja ei-galaktisiin merkintöihin muissa koosteissa.

Tähtitieteilijät voivat käyttää SGA-tietoja useisiin eri tarkoituksiin, mukaan lukien tähtien muodostumisen tutkimiseen erimuotoisissa galakseissa ja pimeän aineen vaikutuksen tutkimiseen galaksien paikkoihin ja klustereihin. Se voi myös auttaa tunnistamaan maan päällä havaittujen gravitaatioaaltosignaalien lähteet.

Näiden tietojen julkaiseminen ei hyödytä vain tieteellistä tutkimusta, vaan antaa yleisölle mahdollisuuden tarkastella ja tunnistaa lähellä olevia galakseja. SGA on erityisen hyödyllinen amatööritähtitieteilijöille, jotka haluavat oppia lisää havaitsemistaan ​​taivaallisista kohteista.

