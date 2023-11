Brasilian uudet fossiilit valaisevat arvoituksellisia silesaurideja

By

Äskettäinen fossiilien löytö Rio Grande do Sulissa, Brasilian eteläisimmässä osavaltiossa, on lisännyt uuden monimutkaisen kerroksen silesauridien tutkimukseen, joka on triasskaudella elänyt dinosauruslajiryhmä. Nämä fossiilit ovat herättäneet juonittelua tutkijoiden keskuudessa, koska ne tarjoavat arvokkaita näkemyksiä silesauridien evoluutiohistoriasta ja niiden suhteesta dinosauruksiin.

Fossiilikokonaisuus, joka löydettiin vuonna 2014 Waldsangan paikalta Santa Marian muodostumasta, koostuu useiden yksilöiden luista. Vaikka on haastavaa määrittää, kuuluvatko kaikki luut samaan lajiin, todisteet viittaavat siihen, että ne kuuluvat. Tämä havainto on merkittävä, koska se lisää olemassa olevaa tietoa alueella triasskaudella asuneista eläimistä.

Kokoonpano, jonka nimi on UFSM 11579, on neljäs silesauridien löytö Brasiliassa ja toinen karnialaiselta ajalta. Nämä fossiilit sijaitsevat Santa Marian liittovaltion yliopiston stratigrafian ja paleobiologian laboratoriossa. Fossiileja analysoineet tutkijat vertasivat niiden ominaisuuksia olemassa oleviin silesauridien fylogeneettisiin puihin ja päättelivät, että ne ovat todellakin osa silesauridien linjaa, vaikka ne eivät edusta uutta lajia.

Silesauridit olivat enimmäkseen nelijalkaisia ​​ja niiden koko vaihteli yhdestä kolmeen metriin. Heillä oli pitkät takajalat ja hoikat etujalat. Fossiileja on löydetty Etelä-Amerikasta, Pohjois-Amerikasta, Afrikasta ja Euroopasta, mikä on todiste niiden laajasta levinneisyydestä triasskaudella.

Erillisessä tutkimuksessa tutkijat keskittyivät silesauridien hampaiden anatomiaan saadakseen lisätietoa niiden evolutionaarisesta suhteesta dinosauruksiin. Heidän analyysinsä paljasti, että hampaiden kiinnitys ja istutus tutkituissa lajeissa, mukaan lukien UFSM 11579, muistutti dinosaurusten ja krokotiilien hampaiden kiinnitystä. Tämä havainto viittaa siihen, että silesauridit voivat edustaa välivaihetta hampaiden muinaisen tilan ja johdetun tilan välillä, jossa hampaat ankkuroivat leukaluuhun nivelsiteiden avulla.

Hampaiden implantointia koskevat havainnot eivät erota silesaurideja lopullisesti muista dinosauruksista, mutta ne tarjoavat vakuuttavia todisteita siitä, että silesauridit ovat läheistä sukua dinosauruksille. Edistääkseen ymmärrystämme tämän ryhmän evoluutiohistoriasta tutkijat korostavat yksityiskohtaisten fylogeneettisten tutkimusten merkitystä, jotka sisältävät kokoelmissa olevien fossiilien perusteellisen analyysin.

FAQ

Mitä silesauridit ovat?

Silesauridit ovat ryhmä dinosauruslajeja, jotka olivat olemassa triasskaudella. Heitä pidetään dinosaurusten läheisinä sukulaisina, ja heillä oli ratkaiseva rooli dinosaurusten varhaisessa kehityksessä.

Mistä uudet silesauridien fossiilit löydettiin?

Uudet silesauridien fossiilit löydettiin Rio Grande do Sulista, Brasilian eteläisimmästä osavaltiosta, Waldsangan paikalta Santa Marian muodostumassa. Tämä paikka on tunnettu runsaista fossiilisista löydöistään.

Mikä on merkittävää uudessa fossiilikoostumuksessa?

Uusi fossiilikokonaisuus tarjoaa arvokkaita näkemyksiä silesauridien evoluutiohistoriasta. Vaikka on vaikea määrittää tarkkaa lajia, jota fossiilit edustavat, todisteet viittaavat niiden kuuluvan silesauridien linjaan.

Kuinka uudet löydöt edistävät ymmärrystämme silesaurideista?

Silesauridien hampaiden anatomian analyysi on paljastanut yhtäläisyyksiä dinosauruksiin ja krokotiileihin. Tämä viittaa siihen, että silesauridit voivat edustaa välivaihetta hampaiden implantaation kehityksessä. Nämä havainnot tukevat ajatusta, että silesauridit liittyvät läheisesti dinosauruksiin.

Mikä on seuraava askel silesauridien tutkimisessa?

Tutkijat korostavat yksityiskohtaisten fylogeneettisten tutkimusten tarvetta, joihin sisältyy fossiilien kattava analyysi. Tutkimalla kokoelmia ja tutkimalla kaikkia ryhmän fossiileja tutkijat voivat tunnistaa piirteitä, jotka viittaavat sukulaisuuteen ryhmän sisällä tai muiden ryhmien kanssa. Tämä huolellinen tutkimus on välttämätöntä silesauridien evoluution ymmärtämisen edistämiseksi.

Mistä saan lisätietoa tutkimuksesta?

Lisätietoa tutkimuksesta löytyy Journal of Vertebrate Paleontology -lehdessä julkaistusta artikkelista "Uuden silesauridikokoonpanon anatomia ja fylogeneettiset affiniteetit Etelä-Brasilian karnialaisista kerroksista".