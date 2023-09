Universumi koostuu 69 % pimeästä energiasta, uusi mittaus vahvistaa

By

Tähtitieteilijät ovat havainneet, että pimeän energian osuus on noin 69 % maailmankaikkeuden kokonaisaine-energiatiheydestä. Tämä jättää loput 31 % normaaliaineelle (kuten tähdille, galakseille ja atomeille) ja pimeälle aineelle, mystiselle ainemuodolle, joka vaikuttaa universumiin painovoiman kautta.

Pimeä energia on tuntematon voima, joka on vastuussa maailmankaikkeuden kiihtyvästä laajenemisesta, kun taas pimeä aine on gravitaatiovoima, jota ei voida selittää nykyisillä teorioilla. Tutkijat uskovat, että noin 80 % maailmankaikkeuden aineesta koostuu pimeästä aineesta, ja loput ovat säännöllistä tai "baryonista" ainetta.

Universumin aine-energiatiheyden mittaamiseen tähtitieteilijät käyttivät galaksijoukkoja. Vertaamalla klusterin galaksien lukumäärää ja massaa numeerisilla simulaatioilla tiedemiehet voivat laskea aineen ja energian suhteet. Tämä menetelmä perustuu siihen, että galaksiklusterit muodostuvat aineesta, joka on romahtanut miljardeja vuosia painovoiman vaikutuksesta.

Tutkijat käyttivät GalWeight-nimistä tekniikkaa arvioidakseen galaksiklusterien massan tietokannassaan. Sitten he suorittivat simulaatioita pimeän energian ja aineen eri suhteilla ja havaitsivat, että maailmankaikkeus, joka koostui 31 %:sta aineesta, vastasi parhaiten havaittuja galaksijoukkoja. Tämä mittaus on sopusoinnussa aikaisempien tutkimusten ja muiden aine-energiatiheyden mittausten kanssa.

Tämä tutkimus tarjoaa arvokkaita näkemyksiä maailmankaikkeuden koostumuksesta ja auttaa tutkijoita ymmärtämään pimeän energian luonnetta. Se myös parantaa ymmärrystämme maailmankaikkeuden laajenemisesta, jolla on mahdollisia vaikutuksia sen tulevaisuuteen.

