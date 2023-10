Tekoälytyökalu havaitsee ja luokittelee supernovan, mikä eliminoi ihmisen osallistumisen tarpeen

By

Upouusi tekoäly (AI) -työkalu on onnistuneesti havainnut, tunnistanut ja luokitellut ensimmäisen supernovansa. Tämä uraauurtava saavutus on ensimmäinen kerta, kun ihmiset on poistettu kokonaan näiden voimakkaiden kosmisten räjähdysten tunnistamis- ja tutkimusprosessista.

Supernovat ovat erittäin energisiä tähtien räjähdyksiä, jotka lähettävät valtavan määrän valoa. Tällä hetkellä supernovien havaitsemiseen ja analysointiin osallistuvat sekä ihmiset että robotit. Northwestern Universityn johtama tiimi on kuitenkin kehittänyt täysin automatisoidun järjestelmän nimeltä Bright Transient Survey Bot (BTSbot), joka nopeuttaa prosessia ja eliminoi inhimilliset virheet.

Tekoälyalgoritmin kouluttamiseen tutkijat käyttivät yli 1.4 miljoonaa historiallista kuvaa 16,000 XNUMX tähtitieteellisestä lähteestä. Tutkimalla ja oppimalla tästä valtavasta datamäärästä BTSbot pystyy nopeasti analysoimaan ja luokittelemaan uusia supernovaehdokkaita.

Ihmisten poistaminen silmukasta ei ainoastaan ​​lisää prosessin tehokkuutta, vaan mahdollistaa myös syvemmät havainnot. Tämä automaattinen järjestelmä vapauttaa tutkimusryhmälle aikaa analysoida havaintojaan ja kehittää uusia hypoteeseja selittääkseen näiden kosmisten räjähdysten alkuperää.

Projektia johtanut Northwestern Universityn Adam Miller ilmaisi tämän saavutuksen merkityksen ja totesi: "Ensimmäistä kertaa robottien ja tekoälyalgoritmien sarja on havainnut, tunnistanut ja vahvistanut supernovan löydön. Tämä on tärkeä edistysaskel, koska lisäparannukset antavat roboteille mahdollisuuden eristää tiettyjä tähtiräjähdysten alatyyppejä.

Tiimi testasi onnistuneesti BTSbotia äskettäin löydetyllä supernovaehdokkaalla nimeltä SN2023tyk. Yhteistyössä Caltechin, Minnesotan yliopiston sekä Englannin ja Ruotsin yliopistojen tähtitieteilijöiden kanssa kansainvälinen tiimi osoitti tämän tekoälytyökalun tehon ja potentiaalin.

Tämän täysin automatisoidun järjestelmän kehittäminen on merkittävä edistysaskel astrofysiikan alalla, mikä virtaviivaistaa supernovan havaitsemis- ja luokitteluprosessia. Tämä tekoälytyökalu ei ainoastaan ​​poista ihmisten osallistumista, vaan antaa tutkijoille myös enemmän aikaa syventyä havaintoihinsa ja paljastaa syvempiä oivalluksia maailmankaikkeuden mysteereistä.

Määritelmät:

– Supernova: Äärimmäisen kirkas ja voimakas tähden räjähdys.

– BTSbot: The Bright Transient Survey Bot, Northwestern Universityn kehittämä tekoälytyökalu supernovaen havaitsemisen ja luokituksen automatisoimiseksi.

Lähteet:

– Northwestern University (https://news.northwestern.edu/stories/2023/10/ai-tool-detects-classifies-its-first-supernova/)

– Caltech

– Minnesotan yliopisto

– Liverpoolin John Mooresin yliopisto

– Tukholman yliopisto