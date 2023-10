Uusi malli mustan hiilen parempaan edustamiseen globaaleissa ilmastomalleissa

Tutkijat ovat havainneet puutteita ilmakehän aerosolien tärkeimmän komponentin mustan hiilen (BC) esittämisessä nykyisissä globaaleissa ilmastomalleissa (GCM). Chenin et al. tutkii BC:n mikrofyysisiä ja optisia ominaisuuksia, jotka vaikuttavat sen säteilyvaikutuksiin, ja ehdottaa parannettua aerosolioptista mallia näiden puutteiden korjaamiseksi.

BC tunnetaan vahvoista valon absorptiokyvystään ja vaikutuksestaan ​​ilmaston lämpenemiseen. Aerosolien absorptiotehokkuuden ja ilmaston lämpenemisen on kuitenkin havaittu olevan yliarvioitu GCM:issä, koska BC:n monimutkaiset sekoitustilat eivät ole riittävät.

Chen et ai. analysoidaan monen lähteen havaintoja hiukkaskokojakaumasta ja sekoitustilasta tunnistaakseen keskeiset BC-ominaisuudet, jotka vaikuttavat merkittävästi sen säteilyvaikutuksiin. Sitten he kehittivät parannetun aerosolioptisen mallin, joka ottaa paremmin huomioon nämä ominaisuudet havaintojen perusteella. Tämä parannettu malli otettiin myöhemmin käyttöön GCM:ssä.

Tutkijat arvioivat uuden mallin suorituskykyä kenttähavaintojen avulla. Tulokset osoittivat, että ennustettu BC-absorptio parannetuista esityksistä vastasi paremmin globaaleja BC-havaintoja. Tämä johtui BC:hen liittyvien mikrofysikaalisten ja sekoitusominaisuuksien tarkemmasta ennustamisesta.

Lisäksi tutkijat havaitsivat, että BC:n parempi edustus johti sen säteilyvoiman ja ilmastovaikutusten vähenemiseen jopa 24 prosentilla. Tämä korostaa, kuinka tärkeää on esittää BC tarkasti GCM:issä luotettavampien ilmastoennusteiden saavuttamiseksi.

Tämä tutkimus, jonka otsikko on "Aerosolioptinen moduuli, jolla on havainnoinnin rajoittamia mustahiilisiä ominaisuuksia globaaleihin ilmastomalleihin", julkaistiin Journal of Advances in Modeling Earth Systems -lehdessä.

Yhteenvetona Chen et ai. ovat kehittäneet parannetun mallin BC:n esittämiseksi GCM:issä, korjaamalla BC:n mikrofysikaalisten ja optisten ominaisuuksien puutteita. Tulokset osoittavat, että tämä lisääntynyt edustus johtaa parempaan yhteensopivuuteen maailmanlaajuisten havaintojen kanssa ja vähentää BC:n ilmastovaikutuksia. Tämä tutkimus auttaa ymmärtämään BC:n roolia ilmastonmuutoksessa ja tarjoaa arvokkaan työkalun ilmastoennusteiden parantamiseen.

Lähteet:

– Chen, G., Wang, J., Wang, Y., Wang, J., Jin, Y., Cheng, Y., et ai. (2023). Optinen aerosolimoduuli, jolla on havainnoinnin rajoittamia mustahiilisia ominaisuuksia maailmanlaajuisiin ilmastomalleihin. Journal of Advances in Modeling Earth Systems, 15, e2022MS003501.